Demreli çocukların sinema keyfi

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi sinema Tırı, Noel Baba Meydanı'nda 'Kaptan Dandun' adlı çocuk filmiyle Demreli miniklere sinema keyfi yaşattı. 6 Temmuz 2018'de vizyona giren animasyon ve macera filmi olan Alman yapımı Kaptan Dandun'un yönetmenliğini Hubert Weiland ve Jan Stoltz yaptı. Orijinal adı 'Kapt'n Sharky' olan filmde, bir gemi kaptanı olan Dandun ve dostlarının, onları alt etmeye çalışan düşmanlarına karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Kaptan Dandun'un düşmanlarına karşı denizde verdiği mücadelede, derin denizlerdeki dostları da yalnız bırakmaz. Dandun ve arkadaşlarının birbirine ne kadar bağlı olduğunun kanıtlayacak macera böylece başlamış olur. Animasyon ve maceranın senaryosunu Gabriele Walther ve Mark Slater'in imzası var. Filmin müzikleri Sevimli Ejderha: Kokonat'ın müziklerini yapan Stefan Maria Schneider'e ait. Türkçe seslendirmeli olan filmi, Demre Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, veliler ve yaklaşık 700 öğrenci izledi. 1 saat 20 dakika süren film boyunca öğrenciler, hem güldü, zaman zaman da düşündü.