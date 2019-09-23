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'Caz' gün sayıyor

Son yıllarda gerçekleştirdiği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Türkiye’nin önemli kültür-sanat şehirlerinden biri haline gelen Alanya, 4 gün boyunca caz müziğin önemli ve usta isimlerine ev sahipliği yapacak

KÜLTÜR-SANAT 23.09.2019, 19:02
'Caz' gün sayıyor
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Meryem KANBEROĞLU

ALANYA Belediyesi tarafından bu yıl 16’ncısı gerçekleşecek Alanya Uluslararası Caz Festivali, önemli isimlere ev sahipliği yapacak. Club Summer Garden, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Havana Club’ın katkıları, TRT Müzik, Dream TV, Dream Türk ve Radyo D’nin medya sponsorluğunda gerçekleşecek Alanya Uluslararası Caz Günleri, 16. yaşını kutlayacak. Bugüne kadar Türkiye’den ve yurt dışından 300’ü aşkın sanatçıyı ağırlayan Alanya Uluslararası Caz Günleri, bu yıl da yine dopdolu bir program ile sanatseverlerle buluşacak. 26-29 Eylül 2019 tarihleri arasında tarihi Kızılkule Meydanı’nda gerçekleşecek olan 16. Alanya Uluslararası Caz Günleri'ne bu yıl da dünya caz yıldızlarının katılımı ile unutulmaz anlar yaşatacak.
LİTERATÜRE GEÇEN TEK KADIN NEYZEN
Türkiye’de ‘Caz’ denilince ilk akla gelen festivaller arasında yerini almış olan Alanya Caz Günleri’nin açılışını Türkiye’nin uluslararası alanda literatüre geçen tek kadın neyzeni Burcu Karadağ yapacak. Nefesiyle yeniden hayat verdiği geleneksel Anadolu Ezgileri ile caz yaklaşımını bir araya getiren “EthnoJazz Project” ile Alanya Caz Günleri’nde sanatseverlerle buluşacak Karadağ’a Türkiye’de caz sahnesinin önemli isimlerinden Baki Duyarlar piyanoda, Mehmet Akatay perküsyonda, Alafsar Rahimov Balaban tütekte ve Enver Muhamed de kontrbasda eşlik edecek. Aynı gece saat 22.00’de ise Karadağ’ın ardından Neco sahne alacak. Neco’ya ünlü besteci, aranjör, müzisyen Cengiz Özdemir piyanoda, Mehmet Çilingir davulda, İsmail Tepe saksafonda, Yiğit Şen kontrabassda eşlik edecek. Azerbaycanlı bir vokal olan şarkıcı ve solist, lirik bariton Tofiq Hasansoy 16. Alanya Uluslararası Caz Festivali’nin ikinci gününde sahne alacak. Seslendireceği unutulmaz eserlerle caz severlere muhteşem bir gece yaşatacak olan Hasansoy’a, Tofik Jabbarov perküsyonda, Seymur Hasansoy akordeonda, Nijat Aslanov piyanoda, Yevgeniy Manukhin davulda, Nijat Pashazade basgitarda eşlik edecek. Aynı gece saat 22.00’de Paris doğumlu, yazar bir anne ve rock davulcusu bir babanın kızı olan Lou Tavano cazseverlerle buluşacak. Lou Tavano’ya Alexey Asantcheff piyanoda, Guillaume Latil çelloda, Alexandre Perrot kontrabassda, Ariel Tessier davulda eşlik edecek. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nde başladığı üniversite hayatına, New York, New School Jazz Academy’de devam eden ve Birdland, Knitting Factory, Auggie’s gibi dünyaca ünlü caz kulüplerinde, Matt Wilson (Charlie HadenLiberationBand), Eric Person (Ben Harper, DaveHolland Quintet), Joe Fonda (Kenny Baron, Anthony Braxton), Kevin Burke (Wynton Marsallis Orchestra) gibi isimlerle konserler veren Yavuz Akyazıcı’ya Funda Akyazıcı vokalde, Enver Muhamedibasda, Burak Cihangirli davulda eşlik edecek. Aynı gece saat 22.00’de kendi özgün müziği cazla Rus halk müziği ve klasik müziğin füzyonu olarak nitelendirilen Alina Rostotskaya Alanya’da sahne alacak. Alina Rostotskaya’ya, Maxim Shibin gitarda, Daria Sokolova kontrabassda, Mikhail Fotchenkov davulda eşlik edecek.
29 EYLÜL’DE MUHTEŞEM FİNAL
Barış Manço’nun 41 yıllık sanat hayatını ortaya koyan Monçoloji albümünün aranjörlük ve müzik editörlüğünü yapan ve bunun gibi pek çok projeye imza atan Eser Taşkıran, 16. Alanya Uluslararası Caz Festivali’nin final gecesinde sahne alacak. Eser Taşkıran’a Meltem Taşkıran vokalde, Hasan Eser Taşkıran piyano-klavyede, Mert Türkmen davulda, İsmail Hakkı Soyberk basgitarda, Barış Doğukan Yazıcı trompette, Türker Otçu gitarda, Taşkın Akarsu trambonda eşlik edecek. Hem şehrin monotonluğundan uzaklaşmak hem de sonbaharın kendisini göstermeye başladığı bugünlerde caz tutkunlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sunmayı planlayan Alanya Belediyesi, tüm caz severleri 26-29 Eylül 2019 tarihlerinde Kızılkule Meydanı’nda buluşturacak. Başkan Yücel, tüm Alanya halkını ve cazseverleri organizasyona davet etti.

#türkiye #caz #Alanya
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