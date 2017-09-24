Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102383
ALTIN
146.345
DOLAR
3.5155
STERLİN
4.7398
EURO
4.1762
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

Caz grubu Alanya turuna çıktı

İskele Meydanı'nda sahne alan caz müzik grubu Big Al&The Jokers, çıktıkları Alanya turuna teleferikten başladılar

Caz grubu Alanya turuna çıktı

İskele Meydanı'nda sahne alan caz müzik grubu Big Al&The Jokers, çıktıkları Alanya turuna teleferikten başladılar

24 Eylül 2017 Pazar 21:46
Caz grubu Alanya turuna çıktı
banner404

BU yıl 14. kez gerçekleştirilen Uluslararsı Alanya Caz Festivaline katılan Big Al&The Jokers grubu, çıktıkları Alanya turuna Alanya Teleferik'ten başladılar. Teleferiğe ve manzarasına hayran kalan grup, istasyonlarda da misafirlere mini konserler verdiler. Daha sonra kale gezisine geçen ekip yol boyunca müzik ziyafeti yaşattılar. Kaledeki ziyaretçilerin de eşlik ettiği ziyafet tam bir şölene dönüştü. Grup, Alanya Kalesi'nin çeşitli tarihi noktalarında da çekimler yaptı. Ekip daha sonra Teleferik A.Ş. tarafından Filika Restoran'da öğle yemeğinde ağırlandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İskele MeydanıTeleferikBig Al&The JokersAlayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 asırlık Osmanlı köyünün kapı tokmakları geçmişe götürüyor
7 asırlık Osmanlı köyünün kapı tokmakları geçmişe götürüyor
'Tolkien, büyük oranda Türk kültüründen faydalandı'
'Tolkien, büyük oranda Türk kültüründen faydalandı'
Herakles Lahdi ziyarete açıldı
Herakles Lahdi ziyarete açıldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim