Caz grubu Alanya turuna çıktı

BU yıl 14. kez gerçekleştirilen Uluslararsı Alanya Caz Festivaline katılan Big Al&The Jokers grubu, çıktıkları Alanya turuna Alanya Teleferik'ten başladılar. Teleferiğe ve manzarasına hayran kalan grup, istasyonlarda da misafirlere mini konserler verdiler. Daha sonra kale gezisine geçen ekip yol boyunca müzik ziyafeti yaşattılar. Kaledeki ziyaretçilerin de eşlik ettiği ziyafet tam bir şölene dönüştü. Grup, Alanya Kalesi'nin çeşitli tarihi noktalarında da çekimler yaptı. Ekip daha sonra Teleferik A.Ş. tarafından Filika Restoran'da öğle yemeğinde ağırlandı.
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