'Carmen' alkışlarla veda etti

HAŞİM İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve librettosu Ludovic Halevy-Henri Meilhac'a ait 3 perdelik eserde Antalya DOB orkestrasını Alexandru Samuil, Antalya DOB korosunu Mahir Seyrek, Antalya DOB çocuk korosunu Sinem Seçil Baddal yönetti. Koreografisini Mehmet Sipahi, dekorunu Çağda Çitkaya, kostümlerini Alev Tol, ışık efektlerini de Müfit Özbek'in hazırladığı eserde 'Carmen' rolünü Medine Tuganova, 'Don Jose' rolünü İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Levent Gündüz, 'Escamillo' rolünü Umut Tarık Akça, 'Micaela' rolünü Bilge Yılmaz, 'Zuniga' rolünü Taner Ölçen, 'Morales' rolünü Onur Alpaslan, 'Frasquita' rolünü Serap Demirhan Işık, 'Mercedes' rolünü Seçil Eyilikeder, 'Lillas Pastia' rolünü Selahattin Denizsümüren, 'Le Dancairo' rolünü Ümit Burak Tekinay ve 'Le Remendado' rolünü Devrim Demirel canlandırdı. 'Don Jose' adlı bir muhafız çavuşun 'Carmen' adındaki Çingene kızına ihtiraslı aşkın anlatıldığı eser, izleyenlerden tarafından uzun süre alkışlandı.