'Carmen' alkışlarla veda etti

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nce (DOB) dört sezon boyunca sahnelenen ve her defasında izlenme rekoru kıran G. Bizet'in dünyaca ünlü 'Carmen' operası sezona veda etti

'Carmen' alkışlarla veda etti
banner404

HAŞİM İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve librettosu Ludovic Halevy-Henri Meilhac'a ait 3 perdelik eserde Antalya DOB orkestrasını Alexandru Samuil, Antalya DOB korosunu Mahir Seyrek, Antalya DOB çocuk korosunu Sinem Seçil Baddal yönetti. Koreografisini Mehmet Sipahi, dekorunu Çağda Çitkaya, kostümlerini Alev Tol, ışık efektlerini de Müfit Özbek'in hazırladığı eserde 'Carmen' rolünü Medine Tuganova, 'Don Jose' rolünü İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Levent Gündüz, 'Escamillo' rolünü Umut Tarık Akça, 'Micaela' rolünü Bilge Yılmaz, 'Zuniga' rolünü Taner Ölçen, 'Morales' rolünü Onur Alpaslan, 'Frasquita' rolünü Serap Demirhan Işık, 'Mercedes' rolünü Seçil Eyilikeder, 'Lillas Pastia' rolünü Selahattin Denizsümüren, 'Le Dancairo' rolünü Ümit Burak Tekinay ve 'Le Remendado' rolünü Devrim Demirel canlandırdı. 'Don Jose' adlı bir muhafız çavuşun 'Carmen' adındaki Çingene kızına ihtiraslı aşkın anlatıldığı eser, izleyenlerden tarafından uzun süre alkışlandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya’dan dünyaya mesaj verdiler
Alanya’dan dünyaya mesaj verdiler
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479