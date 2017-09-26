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Carla Bruni İstanbul’a geliyor

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi şarkıcı Carla Bruni, yeni albümünü İstanbul'da tanıtmaya hazırlanıyor

Carla Bruni İstanbul’a geliyor

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi şarkıcı Carla Bruni, yeni albümünü İstanbul'da tanıtmaya hazırlanıyor

26 Eylül 2017 Salı 09:15
Carla Bruni İstanbul’a geliyor
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FRANSA'NIN eski ‘first lady’si Carla Bruni, Ekim ayında çıkacak yeni albümü ‘French Touch’ın tanıtım turnesi kapsamında 13 Aralık’ta Zorlu PSM´de sahne alacak.

Piu Entertainment organizasyonu ile gerçekleştirilecek konserde Carla Bruni, 90’ların klasik şarkılarını yorumladığı ‘French Touch’ albümünden şarkıları seslendirecek.

Bugüne kadar 4 albümü yayınlanan Carla Bruni, dünya genelinde 3 milyondan fazla albüm satışına ulaşmıştı. Eski ‘First Lady’i ön sıralardan izlemek için bin 350 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.

carlabruni

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Anahtar Kelimeler:
Carla BruniALBÜM
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