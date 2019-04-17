Çağla’nın mutfağına Alanya'dan konuk olacaklar

BELEDİYE Başkanı Adem Murat Yücel’in tam desteği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, bugün ulusal platformda yayın yapan Fox Tv’de “Çağla ile Yeni Bir Gün” programına katılım sağlayacak olan Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ve usta eğitmen Emine Çorbacı, Alanya Yöresel Mutfağına dair önemli bilgileri ve tarifleri izleyicilerle buluşturacak. “Alanya Yöresel Yemek Kitabı” ile ilgili geniş bilgilerin tüm Türkiye ile paylaşılacağı programda, usta eğitmen Emine Çorbacı tarafından Alanya Yöresel Lezzetleri canlı yayında yapılarak izleyicinin beğenisine sunulacak.

Alanya Yöresel Mutfağının tüm püf noktalarının izleyici ile paylaşılacağı programda, Alanya yöresel düğünlerinde yapılarak misafirlere ikram edilen gülüklü çorba, Alanya’nın geniş meyve çeşitliliğinde yerini her daim koruyan çağladan yapılan çağla cacığı, patlıcana bir başka değer ve lezzet katan yöresel lezzetimiz taratorlu patlıcan ve özellikle kış aylarının olmazsa olmazı öksüz helvası hikâyeleri ile birlikte canlı yayında izleyici ile buluşacak.