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Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Büyük umutlarla çekilen Türk Wastern filmini 2 haftada 85 kişi izledi

Yönetmen Hasan Karcı tarafından çekilen 'Belalılar' isimli western filmi iki haftada 85 kişi tarafından izlendi. Büyük umutlarla çekilen filmin hasılatı ise bin lira oldu

Büyük umutlarla çekilen Türk Wastern filmini 2 haftada 85 kişi izledi

Yönetmen Hasan Karcı tarafından çekilen 'Belalılar' isimli western filmi iki haftada 85 kişi tarafından izlendi. Büyük umutlarla çekilen filmin hasılatı ise bin lira oldu

09 Ocak 2018 Salı 10:27
Büyük umutlarla çekilen Türk Wastern filmini 2 haftada 85 kişi izledi
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YÖNETMEN Hasan Karcı, Türk oyuncularla Çınarcık ve Tuz Gölü'nde Belalılar adında bir western filmi çekti. Ama 'Ödül alacağız' iddiasıyla çekilen film, iki haftada sadece 85 kişiyi gişeye çekebildi.

AMAÇLARI ÖDÜL ALMAKTI

İtalyanlar çeker de Türkler geri kalır mı! Yönetmen Hasan Karcı, Türk oyuncularla Belalılar/Alborotadores isminde bir western filmi çekti. Ekibin amacı; İspanya'da düzenlenen 7. Almeria Western Film Festivali'nde ödül almaktı.

HASILAT SADECE BİN LİRA!

Çekimler Çınarcık, Tuz Gölü gibi mekanlarda yapıldı. Hatta ekip, efsane film İyi Kötü Çirkin'in platosunu da altı gün kullandı. Ancak Türk izleyici filme ilgi göstermedi. İki hafta önce vizyona giren filme 85 kişi bilet aldı. Hasılat ise şimdilik sadece 1.061 lira.

Filmin bazı sahneleri Türkiye'de, bazıları ise İyi Kötü Çirkin'in çekildiği İspanya'daki Tabernas kasabasında çekildi. Filmin girişinde El Turko Western yazısı yer alıyor. (Kaynak: Ömer Kaeahan - Günaydın)

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Anahtar Kelimeler:
Türk Wastern FilmiHasan KarcıBelalılar
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