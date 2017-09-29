Burak Özçivit ve Kerem Bursin aynı projede!

YENİ sinema filmi için hazırlıklar tamamlandı. İsmi ‘Can Feda’ olarak açıklanan filmde, Burak Özçivit ve Kerem Bursin iki askeri canlandıracak. İki askerin mücadelesini anlatan film 23 Şubat'ta seyirciyle buluşacak. Senaryosu Zafer Külünk'e ait filmin yönetmeni ise M.Çağatay Tosun.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.