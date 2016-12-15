Bu oyun kaçmaz

HALKIN her zaman büyük ilgisi ve beğenisi ile karşılanan ilçe turneleri kapsamında sahnelenecek olan ‘Okyanusta Bir Su Damlası Gibi’nin yazarı ve yönetmeni Danimarkalı sanatçı Jaques Mathiessen. Oyunda daha iyi bir hayat için denizi geçmek isteyen beş adamın traji-komik performansı seyirciye sözsüz bir şekilde, beden dili ile sunuluyor. 2016-2017 Tiyatro Sezonu içinde Elmalı ve Manavgat’ta sahne aldıklarını ve önümüzdeki aylarda Antalya’nın doğusundan batısına kadar oyun sahnelemeye uygun tüm ilçelere gitmeyi planladıklarını söyleyen Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in sanat ve sanatçı dostu kişiliği ve insana hizmet odaklı belediyecilik anlayışı sayesinde tüm vatandaşları tiyatro ile buluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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