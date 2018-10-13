Bu kitap hanımlar için

HERKESE merhaba!

Bayanlarrrr! Bu hafta sizin için yazıyorum. Bütün hafta düşünüyorum, kütüphanemden gözümü alamıyorum acaba hangi kitabımı önersem diye. Ama hiç bir yazımda planladığım kitabı paylaşmıyorum. Son anda elim bambaşka bir kitaba gidiyor. Tamamen doğaçlama yazmış oluyorum. Sanırım o anki ruh halim etkili oluyor. Yani şuan ki ruh halim. Genelde hem erkekler hem de kadınlara hitap eden kitaplar seçmeye çalışıyorum. Okur kitlesini eşit tutmak ve tabii ki takip edenleri artırmak için. Fakat bu hafta kadınlara yönelik bir kitaba gitti elim. Evet, bayanlar bu kitabı okurken biraz yanaklarınız pembeleşecek. Yalın dili, günlük yaşamınıza uyan içinizi ısıtacak hatta biraz tatlı tatlı sizi terletecek konuya sahip. Rengarenk kapağıyla ilginizi uyandıracak, içeriğinde biraz yaramazlık olduğunu hissedeceksiniz. Havaların da biraz soğuyup, elimizde buharı tüten kahvemizle, eve kapanıp kendimizle baş başa kalmayı istediğimiz bu günlerde, yüzünüzde gülümseme yaratacak. Aşkın vazgeçilmezi erotizm ile harmanlanmış bu güzel hikayeyi +18 yaş kitlesine öneriyorum. İçimizin kıpırdamasında ve yanaklarımızın pembeleşmesinde bence hiç bir sakınca yok! :)

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Delaney yıllar önce terk ettiği Truly'ye üvey babasının cenazesi için geri döner. Fazla kalmak gibi bir niyeti yoktur. Çünkü bu küçük, dedikoducu kasaba, ona hiç iyi şeyler hatırlatmamaktadır. Üvey babasının vasiyetini de dinledikten sonra kasabadan ayrılacağını zanneden Delaney'in planları, vasiyette yer alan bir madde yüzünden tamamen bozulur. Delaney üvey babasından kalan büyük mirasın payına düşen kısmını alabilmek için bir yıl Truly'de kalmak zorundadır.

Delaney geçmişindeki ilk kalp ağrısından kaçar aslında. Unuttuğunu sandığı, yarım kalan ilk aşkı, her an bir köşe başından çıkabilir ve toz tutmuş geçmişin sayfalarını hafif bir rüzgar bile uçurabilir. Korktuğundan çok daha fazlası başına gelir. Pandoranın kutusu açılacak ve geçen yıllara inat, korkusu yerini şehvete, cesarete ve teslim oluşa bırakacak. Bir yılın sonunda onu bekleyen sürpriz ise onu büyük bir karar vermeye itecektir.

Benden bu kadar hanımlar. Gerisi size kalmış. En kısa zamanda temin edin ve başlayın. Gününüz renklensin!

Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın!