Bu çocuklar bir harika

ALANYA Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'nün başlattığı 'Yazarlık Kursu'na katılan 11 kız öğrencinin yazdığı öyküler 'Bir Kelebeğin Günlüğü' adlı kitapta toplandı. 10-14 yaş aralığındaki kız öğrencilerin yarım dönem süren yazarlık derslerinin ardından ortaya çıkan 'Bir Kelebeği Günlüğü' adlı kitap için tanıtım programı düzenlendi. Alanya Kültür Merkezi'ndeki (AKM) programa Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan yazar Nilbanu Engindeniz, yazarlık dersine katılan öğrencilerle çeşitli egzersizler yaptıklarını söyledi. Engindeniz, "Yazarlığın teknik bilgileriyle ilgili çalışmalar yaptık. Katılımcılarla birlikte nasıl bir şey yazalım diye bir beyin fırtınası yaptık. 11 kız olunca hepsi kelebek konusunda birleştiler. 11 kişi farklı bir kelebeğin hayatını hayal ederek onun öyküsünü yazdılar" dedi.

'İYİ BİR KİTAP HAZİNEDİR'

Kitapta öyküsü bulunan yazarlardan Seçil Gök de, "Bu süreç içerisinde hem zorlandık, hem de eğlendik. Kitap yazmak aynı zamanda insanın düşünce gücünü zenginleştiriyor. Bunu kendimde de gördüm. Bize bu katkıyı sağlayan Engindeniz'e sonsuz teşekkür ederim. Kitaplar dostlarımız oldu. İyi bir kitap gerçek bir hazinedir. Kitaplar bizimle konuşur, öğüt verirler" şeklinde konuştu.

'GÜÇLÜ EDEBİYATÇILAR OLACAKLAR'

ÖHEP Koleji Türkçe Öğretmeni Ayşegül Akın da, "Kelebeklerin öyküsüne bakınca burada birbiri ardına gelen semboller görüyorsunuz. Bu size birçok sergide yaşadığınız duyguyu aynı anda yaşatabiliyor. Bunları bize yaşatanlar yazarlığa ilk adımını atanlar oldu. Onlara bu fırsatı veren herkese çok teşekkür ederiz. Belki de onlar bundan 20 yıl sonra dünyanın 30 diline çevrilen çok güçlü edebiyatçılar olacaklar" diye konuştu.

'YAZMAYA DEVAM EDİN'

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Karagedik de "Okumak insanın zihin dünyasını geliştirir. Yazarlık ayrı bir şey. Yazarlık yazmakla gelişir. Yazmaya devam edin. Okuduğunuz her şey hakkında yazın" dedi.

'HEPİMİZ OKURUZ AMA YAZAR DEĞİLİZ'

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Çinal da, "Bu çalışmamız çok farklı, değerli. Hepimiz okuruz ama yazar değiliz. Yazarlık bambaşka bir şey. Belediye olarak yayıncı kuruluş unvanı aldık. Daha önce 2 kitap basmıştık. Bu bastığımız üçüncü kitap oldu. Kısa bir süre sonra da dördüncü kitabımız çıkacak. Çocuklarımızın yazmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

'İHYA EDEMEZSEK BERTARAF EDERLER'

Başkan Yücel de "Yapmamız gereken işlerden sonra eğitime ve sağlığa birçok katkımız oluyor. Eğitimde yapılması gereken projelere destek veriyoruz. Gelecek nesilleri ihya etmek için uğraşıyoruz. Şehri idare etmeye çalışırken bugünkü nesilleri ihya edemezsek, bir gün ihya edemediğimiz nesil bertaraf eder. Bunun için eğitim çok önemli. Her şeyin eğitimle çözüleceğine inanıyorum. İlk ayetimiz bile okudur. Hem okumak, hem yazmak gerekiyor. Sizin başarınız için tüm desteğimizi vermeye hazırız" diye konuştu.

'YARATICI GÜÇ ORTAYA ÇIKARILMALI'

Kaymakam Tanrıseven de, "Çocuk yaşlardaki öğrencilerimizin yazarlığa soyunması tebrik edilecek bir husus. Böyle bir imkan sağladığı için belediyeyi kutluyorum. Çocukların içindeki yaratıcı gücü ortaya çıkarmamız lazım. Çocuklara ne verirsek, ekersek onu biçeceğiz. Okumayı ve yazmayı teşvik etmemiz lazım" dedi. Tanrıseven'in konuşmasının ardından program 11 küçük yazarın kitaplarını katılımcılara imzalamasıyla sona erdi.



DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.