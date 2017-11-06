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Bomba detay! Yeni proje, AKM'nin mimarının bol ödüllü oğluna emanet

Bugün tanıtımı yapılan Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezinin yeni projesini, binanın mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu çizdi

Bomba detay! Yeni proje, AKM'nin mimarının bol ödüllü oğluna emanet

Bugün tanıtımı yapılan Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezinin yeni projesini, binanın mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu çizdi

06 Kasım 2017 Pazartesi 13:37
Bomba detay! Yeni proje, AKM'nin mimarının bol ödüllü oğluna emanet
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KAPILARINI 2008'de kapatan  AKM proje tanıtım programı,  Cumhurbaşkanı ve  AK Parti Genel Başkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşti.  Haliç Kongre Merkezindeki tanıtım toplantısına Orhan Gencabay,  Gülben Ergen,  Ajda Pekkan ile modacı  Cemil İpekçi gibi sanatçılar da katıldı. Projenin mimarı da tanıtımın toplantısıyla ortaya çıktı.  Taksim'deki  Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni projesini, binanın mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu çizdi.

ÖDÜLLÜ MİMAR

Ödüllü mimar Murat Tabanlıoğlu, 1969'da  AKM'yi yapan mimar Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu. Tabanlıoğlu Mimarlık, Beyazıt Devlet Kütüphanesi renovasyon projesi,  Bodrum Havalimanı,  Kazakistan  Astana'daki tren istasyonu,  Senegal  Dakar Kongre Merkezi gibi uluslararası ödüller alan projeleriyle biliniyor. Oğul Tabanlıoğlu, babasının imzasını taşıyan binayı, yeniden yapmak için kolları sıvadı.

2019'DA BİTECEK

Tanıtım toplantısında konuşan Murat Tabanlıoğlu, "2019 yılında bu bina bu şekle girecek. İlk opera binası olarak yapılırken daha sonra kültür binası olması istenmişti. İçinde konser tiyatro sahneleri vardı. Yeni yapılan bina, içindeki opera binası 2 bin 500 kişilik olacak, dünyanın en büyük operaları arasına girecek. Aynı zamanda 800 kişilik konser salonu, tiyatro salonu, oda tiyatrosu, kütüphaneler, kafeler ve restoranlar olacak. Bizim 365 gün kullanabileceğimiz bir bina olacak." dedi.

DEV EKRANLA DIŞARIDAN İZLENEBİLECEK

Tabanlıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir önemli şey daha var. Operalar genellikle zengin ailelerin gittiği bir yerdi. Ama artık operalar hepimizin gittiği, baleler hepimizin gittiği yer olmalı. Tüm cepheyi aynı zamanda içeride temsiller yapılırken burada çeşitli balelerin, operaların dışarda gösterilmesi için büyük bir dev ekran haline getireceğiz. Bunun dünyada uygulamaları var ama bu en güzeli olacak. Bu kültür sokağımız  AKM'nin içinden 365 gün insanların gezebileceği, kitap okuyabileceği, tiyatrolara gidebileceği bir bölge. Burası bence cıvıl cıvıl  İstanbul'un yeni merkezi olacak. Binanın en üst noktasında bence  İstanbul'un en güzel lokantası olmalı."

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Anahtar Kelimeler:
AkmİstanbulAtatürk Kültür Merkezinin Yeni ProjesiMurat Tabanlıoğlu
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