Bir İngiliz gözünden İstanbul…

BU yıl 41’incisi düzenlenen Londra Moda Haftası kapsamında, şimdiye kadar dünyaca ünlü pek çok ismi giydiren moda tasarımcısı Zeynep Kartal da bir defile yapacak. Lady Gaga, Ellie Goulding, Nicole Scherzinger, Shanina Shaik, Maisie Williams, Naomie Harris gibi isimlere özel tasarımlar hazırlayan, son olarak da Game of Thrones oyuncularının kırmızı halı kıyafetlerini tasarlayan Kartal’ın defile öncesi bir de sergi olacak. 1800'lü yıllarda Avrupa'dan Anadolu'ya seyahat eden en önemli gravür sanatçılarından olan Thomas Allom'un İstanbul gravürleri sergisi izlenebilecek. Serginin amacı ise, İstanbul'u bu defa İngiliz bir sanatçının gözünden tanıtmak.