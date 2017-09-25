Binlerce yıllık sorunun cevabı bulundu! Piramitlerin gizemi çözüldü

BUGÜNE kadar türlü teorilere konu olsa da bir türlü çözülemeyen 'piramitler nasıl yapılabildi' sorusu sonunda yanıt buldu. Tam 170 bin ton kayanın Nil Nehri'nde, insan yapımı bir kanal üzerinden sandallarla taşındığı ortaya çıktı.

MISIRLILARIN GÜNLÜKLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Bilim insanları, Mısır'daki en büyük piramit olan Keops Piramidi'nin yapımında taşların nasıl taşındığına dair yeni bilgilere ulaştı. Bugüne kadar bu gizemle ilgili 'uzaylı yardımı' da dahil pek çok teori ortaya atılsa da, 'gerçek detaylar', piramitlerin yapımında üst düzey sorumluluk almış 'Merer' isimli bir Mısırlının günlüklerinde ortaya çıktı.

TAŞLAR 800 KİLOMETREDEN GETİRİLDİ

Yaklaşık 3 bin yıllık bu günlüklere göre, tam 2 buçuk tonluk dev kireçtaşı ve granit bloklar, Nil Nehri üzerinden tahta sandallarla piramidin yapıldığı bölgeye taşındı. Sandallar iplerle birbirine bağlanırken, eski Mısırlı mühendisler de geçiş için Nil kıyısındaki bir limandan piramidin inşa edileceği Gize'ye doğru kanal açtı.

BİNLERCE İŞÇİ GÖREV ALDI

Dev taşlar bu sayede 800 km öteden su üzerinde getirildi. Bunda binlerce işçi görev alırken, toplam 170 bin ton kaya taşınmış oldu. Arkeolog Mark Lehner, söz konusu kanalın taslağını çıkardıklarını anlattı.