Binlerce Türk, FT Island ile Korece şarkıları söyledi!

CHOI Jong-hoon, Lee Hongki, Lee Jae jin, Song Seung-hyun ve Choi Min-hwan’dan oluşan Güney Koreli pop-rock grubu FT Island, Cumhuriyet Bayramı’nda Volkswagen Arena'da sahne aldı.

Bir gün önce havalimanında yüzlerce hayranının karşıladığı grup için ağırlıklı genç kızlardan oluşan kalabalık konser günü de sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi.

ŞARKILARINI 5 BİN KİŞİYLE BİRLİKTE SÖYLEDİ

Renkli koreografileri ve harika şarkılarıyla 4 yıl aradan sonra 29 Ekim'de Volkswagen Arena'da sahne alan grubu çığlık çığlığa 5 bine yakın dinleyici izledi. Dinleyicilerin birçoğunun Kore’ce şarkıları ezbere bildiği gözlendi. FT Island üyeleri konser sonrası bu kadar ilgi gördükleri İstanbul’daki fanlarına teşekkür etti.

Dünya çapında 12 tur yapan ve 15 albüm çıkaran FT Island, Kore'de son 10 yılda idol rock gruplarının öncüsü oldu. Bu yıl 10. yılını kutlayan FT Island, bunun anısına ‘Over 10 Years' albümünü çıkardı.