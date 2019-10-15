Belediyespordan tiyatro eğitimi

ALANYA Belediyespor’un kısa bir süre önce Alanya merkezde faaliyete geçirdiği Premier Spor Salonu bünyesinde çocuklara yönelik drama ve tiyatro eğitimi kursları 19 Ekim’de başlayacak. İki aşamalı verilecek eğitimler cumartesi günleri 5 ve 10 yaş aralığındaki çocuklar için Saat 13.30 ile 14.45, 10 ve 14 yaş aralığında ki çocuklar için ise 15.00 ile 16.15 saatleri arasında eğitim verilecek.

ÇOCUKLAR OYNAYACAK AİLELER ALKIŞLAYACAK

19 Ekim’de 25 metreli yol üzerinde bulunan Belediyespor Premier Spor Salonu bünyesinde başlayacak olan drama ve tiyatro eğimine katılan çocuklar haziran ayında, “Küçük Kara Balık” adlı oyunu sahneye taşıyacaklar. Oyun, ilk kez tiyatro ile tanışan çocuklar tarafından Tavşan Damı’nda bulunan Anfi Tiyatro ve Alanya Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

ÇOCUKLARA DRAMA VE TİYATRO EĞİTİMİ VERİLECEK

Drama ve tiyatro eğitimi, yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlat Fakültesi’nde, “Yaratıcı Drama ve Çocuk Tiyatrosu” üzerine yapan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunu, “Bez Bebek” adlı oyunun yazarı, yazar ve yönetmen Nilbanu Engindeniz tarafından verilecek.

‘ÜNLÜ TİYATROCULAR İLKOKUL VE ORTAOKULDA KEŞFEDİLİR’

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, kulübün bünyesine sporun yanı sıra sanatsal faaliyetleri de dahil ederek, sanata yetenekli çocukları keşfetmeyi amaçladıklarını söyledi.

Erken, “Çocukların tiyatro tutkuları, ilkokul ve ortaokul dönemlerinde onlara sağlanan olanaklarla keşfedilir. Drama ve tiyatro çocuğa özgüven duygusu kazandırır. Aynı zamanda çocuğa ekip çalışması, çevreyle daha güçlü bağ kurma, uyum sağlama ve cesaret gibi konularda çocuk kendini geliştirir“ dedi. Cumartesi başlayacak olan drama ve tiyatro eğitimine katılmak isteyen veya daha detaylı bilgi almak isteyen aileler 0532 5072899 yada 0551 4219587 nolu telefondan bilgi alabilecekler.