Başkan Uysal: “Altın Portakal demeye devam edeceğiz”

MURATPAŞA Belediyesi’nin 1 Film 1 Konuk söyleşi dizisinin Ocak ayı konukları yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı Eylül Fırtınası ve oyuncu Deniz Türkali oldu.

Antalya Kültür Sanat’ta gerçekleşen gösterim ve söyleşiye eşi Ümran Uysal’la birlikte katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal sinema sektörünün desteklenmesinden çok daha fazla öneme sahip olduğunu söyledi.

Yarım asrı geride bırakmış festivalin aynı zamanda aynı kültürü paylaşan bir coğrafyanın en köklü ve geleneksel kültür sanat etkinliğini olduğunun altını çizen Uysal, “Başkan bir ifadeyle öteki dünyanın en köklü film yarışması. Festivalden ulusal film yarışmasını çıkartarak aslında yok edilen şeyin farkında değiller” dedi.

Uysal, “Festivali yok ettirmek istemiyoruz. Sadece Antalya için değil dünya kültürü için çaba sarf ettiğimizi düşünüyorum. Bunu hep beraber yapacağız. Festivalin ulusal yarışması geri gelene kadar ‘Altın Portakal’ demeye devam edeceğiz. Bunu talep ettiğimizi ifade etmeye devam edeceğiz. Bu çabalarımız devam edecek.”

Başkan Uysal, konuşmasının ardından 1 Film 1 Konuk söyleşilerinin Ocak ayı konuğu Deniz Türkali’ye teşekkür plaketi takdim etti.

