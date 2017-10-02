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Bakanlık 50 müze ve örenyeri için ihaleye çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve örenyeri gişelerinin işletilmesi amacıyla ihaleye çıkıyor

Bakanlık 50 müze ve örenyeri için ihaleye çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve örenyeri gişelerinin işletilmesi amacıyla ihaleye çıkıyor

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:20
Bakanlık 50 müze ve örenyeri için ihaleye çıkıyor
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DUYURUSU 20 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Ekim 2017 Salı günü gerçekleştirilecek ihale kapsamında 50 müze ve örenyeri bulunuyor.
Ülkemizde kültürel alanda yürütülen ticari faaliyetlere yeni bir işbirliği anlayışı kazandırılması ve kamu işletmeciliğinden kaynaklanan eksikliklerin özel sektör dinamizminden yararlanılarak aşılması hedefiyle ilk olarak 2010 yılında yapılan ihale, sözleşme süresinin 2017 yılı sonunda bitiyor olması nedeniyle Bakanlıkça yenileniyor.
Türk turizminin zengin sunum yelpazesi içinde belirleyici bir yer tutan ve gelişim potansiyeli en yüksek ürünü oluşturan müze ziyareti deneyiminin daha kaliteli hale getirilmesi, ziyaretçi sayısının artırılması, başta Türk vatandaşları olmak üzere; Türkiye ziyareti planlayan yabancı turistler, dünyadaki müze ve müze içeriklerine ilgi duyan kesimler, çocuklar ve benzeri kitlelerden henüz erişilemeyenlerin de müzelere çekilmesi Bakanlığın sözleşme imzalanacak olan kiracıdan beklentileri arasında sıralanıyor.
İhale ile Türkiye’nin en gözde 50 müze ve örenyerindeki 53 ziyaret alanının gişelerinin 2026 yılı sonuna kadar işlettirilmesi, bu müze ve örenyerlerindeki ziyaretçi sayıları ve gişe gelirlerine ilişkin bilgilerin anında Bakanlıkta toplanmasını sağlayan bilgi sistemlerinin yenilenmesi, turnike ve diğer geçiş kontrol sistemlerinin modernizasyonu da hedefleniyor.
İhale dosyasına tüm dokümanlarıyla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığının www.kulturturizm.gov.tr ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün www.dosim.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabiliyor. 

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BakanlıkMüzeörenyeriKültür Ve Turizm Bakanlığı
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