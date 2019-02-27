Atlas Sineması'nda Aytaç Arman'a veda...

Sinema dünyasından arkadaşları Atlas Sineması'nda Aytaç Arman'a veda ediyor.

Atlas Sineması'nda Aytaç Arman'a veda...
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TÖRENDE konuşan sanatçılar, meslektaşına şu sözlerle veda etti:

Halil Ergün: Gösterişten uzak, inadına tutkulu bir arkadaşımdı, adam gibi adamdı, adam gibi yaşadı.

Meltem Cumbul: Gördüğüm en beyefendi ve empatisi en yüksek insandı.

Menderes Samancılar: İçimize kara taşları döktü ve gitti...

Nur Sürer: 40 yıldır tanışıyoruz. Hiç birbirimizi kırmadık. O iyi bir insandı. Körfez Savaşı sırasında ABD Konsolosluğu önünde Aytaç'la yürümüştük, gözaltına alınmıştık... 

Kadir İnanır: Teker teker gideceğiz. Ama giderken sevgi saygı bırakarak gitmek gerekiyor. Kardeşim Aytaç giderken sevgi saygı bırakan birisiydi... 

Radife Baltaoğlu (Aytaç Arman'ın eşi): Diyecek çok şey var ama hiçbir şey yok. İyi ki hayatıma girdi.

Erdem İnce (Oğlu): Doğduğumda babam 49 yaşındaydı. Keske o yaşadığı 50 yılı yasama şansım olsaydı...

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