Atlas Sineması'nda Aytaç Arman'a veda...

TÖRENDE konuşan sanatçılar, meslektaşına şu sözlerle veda etti:

Halil Ergün: Gösterişten uzak, inadına tutkulu bir arkadaşımdı, adam gibi adamdı, adam gibi yaşadı.

Meltem Cumbul: Gördüğüm en beyefendi ve empatisi en yüksek insandı.

Menderes Samancılar: İçimize kara taşları döktü ve gitti...

Nur Sürer: 40 yıldır tanışıyoruz. Hiç birbirimizi kırmadık. O iyi bir insandı. Körfez Savaşı sırasında ABD Konsolosluğu önünde Aytaç'la yürümüştük, gözaltına alınmıştık...

Kadir İnanır: Teker teker gideceğiz. Ama giderken sevgi saygı bırakarak gitmek gerekiyor. Kardeşim Aytaç giderken sevgi saygı bırakan birisiydi...

Radife Baltaoğlu (Aytaç Arman'ın eşi): Diyecek çok şey var ama hiçbir şey yok. İyi ki hayatıma girdi.

Erdem İnce (Oğlu): Doğduğumda babam 49 yaşındaydı. Keske o yaşadığı 50 yılı yasama şansım olsaydı...