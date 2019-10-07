ATB ‘Perde’ diyecek

Mazluma GÖKTAŞ

CUMA günü sahneleyecekleri Scapin’in Dolapları adlı oyunla yeni sezona “Merhaba” diyecek Alanya Belediye Tiyatrosu, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni sezonun ilk oyunu olacak Scapin’in Dolapları, Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde (AKM) saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak. Oyunun basın lansmanı ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de katılımıyla yapıldı. Oyun hakkında bilgiler veren Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan, “Geçtiğimiz sezon 103 temsil yaptık ve bugüne kadar 100 binin üzerinde izleyiciye ulaştık. Bu sezon 3 yeni oyun sahnelenecek. Farklı teknikler kullanılarak sahnelenen oyunlar olacak. Çok dinamik oyunlar yeni sezonda misafirlerimizin beğenisine çıkacak” dedi.

‘ALANYA’YA TİYATROYU SEVDİRDİK’

Alanya Belediye Tiyatrosu’nun çok önemli başarılara imza atan örnek bir ekip olduğunu ifade eden Başkan Yücel de, “Geçtiğimiz yıl 28 bin ziyaretçi ağırladık, bu sene hedefimiz daha da yüksek. Oyuncularımız çok çalışıyor, çok gayret gösteriyor. Belediyemizin oyuncuları çok kıymetli çok güzel insanlar. Geçtiğimiz yıl Adana’da, Mersin’de hatta uluslararası olarak Kıbrıs’ta oyun sahnelediler. Kendilerini tebrik ediyorum, başarılı bir ekip. Alanya Belediyesi olarak bizler sosyal belediyecilik anlayışı ile halkımıza yeni alışkanlıklar kazandırmaya çalışıyoruz. Tiyatro anlamında da büyük bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Tüm Alanya halkını da cuma günü sahnelenecek oyuna davet ediyorum” dedi.