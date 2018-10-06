Aşkın ve şehvetin şairi: Cemal Süreya

Fikri Berker PAKNA

CEMAL Süreya, 1931 yılında Tunceli-Pülümür’de dünyaya gözlerini açtı. Zaza asıllı olan Cemal Süreya çocukluğunun ilk yıllarını Erzincan’da geçirdi. 1938’deki Dersim İsyanı sonrası ailesi Bilecik’e sürgün edildi. İlköğrenimine İstanbul Beyoğlu’nda başlayan Süreya üçüncü sınıftan itibaren Bilecik’te eğitim hayatını devam eder. Daha sonraki yıllarda parasız yatılı sınavına girerek Haydarpaşa Lisesi’ni kazanarak mezun oldu. Üniversiteyi Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi maliye ve iktisat bölümünü okuyarak tamamladı. Maliye Bakanlığı’nda müfettiş yardımcılığı yaptı. 25 yılı aşkın Türk Dil Kurumu üyeliği görevlerinde bulunarak; yayınevlerinde danışmanlık, çevirmenlik yaptı.

Kendine özgü şiirleriyle tanınmaya başlanmıştı. 1960 yılından itibaren dört sayı çıkartabildiği Papirüs Dergisi'ni 1970 ve 1980’li yıllar arasında iki sayısını çıkarttı. 2000’li yıllara doğru şiir ve yazılarını dergilerde yayımlamaya başladı. Şarkısı Beyaz şiiri, 1953’te, Mülkiyet Degisi'nin 8 Ocak sayısında yayımlamıştır. Şiirdeki dili, özgünlüğü ile muhteşem şiirler bizlere bırakan Cemal Süreya, her ne kadar gelenekçiliğe karşı dursa da en iyi geleneği şiirlerinde kullanan şairimizdir. Muhteşem şiirleri ve sözleriyle akıllara kazınan Cemal Süreya, günümüzde en çok okunan şairler içinde yerini korumaktadır. 9 Ocak 1990 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Onu en güzel Ülkü Tamer bu dörtlükle anlatmıştır:

Tanrı

Bin birinci gece şairi yarattı,

Bin ikinci gece cemal'i,

Bin üçüncü gece şiir okudu tanrı,

Başa döndü sonra,

Kadını yeniden yarattı.

CEMAL SÜREYA ŞİİRİNDEN BAZI KESİTLER

Çok erken gelmişim seni bulamıyorum,

Bir şeyin provası yapılıyor sanki..

**

Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalıyordu.

İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük..

**

Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı yerlerinden

En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu kesmemeye

Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız

Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun

Ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez

Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor

Bütün kara parçalarında

Afrika dahil.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 00:50