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Apartman temeli kazarken 4 bin yıllık şehir buldular

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesinde süren kentsel dönüşüm yıkımlarında ortaya çıkan yapının kemer köprü değil bir dehlizin giriş kapısı olduğu belirlendi

Apartman temeli kazarken 4 bin yıllık şehir buldular

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesinde süren kentsel dönüşüm yıkımlarında ortaya çıkan yapının kemer köprü değil bir dehlizin giriş kapısı olduğu belirlendi

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:05
Apartman temeli kazarken 4 bin yıllık şehir buldular
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YIKIMDAN 4 bin yıllık şehrin kalıntıları ortaya çıkıyor.
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pazarkapı mahallesinde süren kentsel dönüşüm yıkımlarında ortaya çıkan yapının kemer köprü değil bir dehlizin giriş kapısı olduğu belirlendi.

YIKIM ÇALIŞMALARI HEMEN DURDURULDU

Pazarkapı mahallesinde süren kentsel dönüşüm yıkımlarında ortaya çıkan yapının kemer köprü değil bir dehlizin giriş kapısı olduğu belirlendi.
Geçtiğimiz aylarda başlayan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında sürdürülen yıkımlarda tarihi taş kemer yapı ortaya çıkmıştı. Ekiplerin yıkım çalışmalarını durdurarak yetkililere bilgi vermesiyle tarihi yapının etrafı çevrilmiş, yetkili kurumlar tarafından inceleme başlatılmıştı.

ETRAFTAKİ YAPILAR DA YIKILACAK

Yapılan incelemelerinin ardından tamamen ortaya çıkartılan tarihi kalıntının kemer köprü değil bir dehlizin giriş kapısı olduğu belirlendi. 19. yüzyılda kentin ticaret merkezi konumunda olan Moloz mevkiinde çıkan dehlizin 4 bin yıllık şehrin tarihine ışık tutması bekleniyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Coşkun Erüz, dehlizin giriş kapısının etrafındaki yapıların da tamamen yıkılmasıyla ortaya çıkacağını söyledi.

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ORTAHİSARTrabzonKültür Sanat
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