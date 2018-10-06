Antik çağ oyun ve oyuncakları: Tarihin gizemli dünyasında

Ceren ŞAHİN

​​​​​​ŞİMDİ sizlerle kendi çocukluklarımız dâhil olmak üzere dünyanın tüm çocukları için antik çağların gizemli yollarında, oyuncakların evrenselliğini öğreneceğimiz bir yolculuğa çıkacağız…

Tam olarak bu noktada, yani yolculuğumuzun henüz en başında soracağımız asıl soru şu olacaktır:

Peki, antik çağda da oyun ve oyuncaklar var mıydı?

Evet, bugün olduğu gibi antik çağda da oyun ve oyuncaklar vardı.

Arkeolojik çalışmaların ortaya koyduğu veriler göz önüne alındığında hangi çağda ve hangi kültürde olursa olsun çocukların insanlık tarihi boyunca oyun oynamış olduğu sonucuna varılmaktadır.

Çocuğun olduğu her yerde oyunun ve oyuncakların olması evrensel bir kuraldır.

ANADOLU’ NUN EN ESKİ OYUNCAK ARABASI 7 BİN YILLIK

Anadolu topraklarının bilinen en eski oyuncak arabası 7 bin yıl öncesine ait olmakla birlikte pişmiş topraktan yapılmıştır. Tekerlekleri olasılıkla ahşap bir çubukla gövdeye bağlanan bu araba modeli Kalkolitik Çağ’lardan bu yana Anadolu topraklarında çocukların oyuncak araba ve araçlara ilgi duyduğunu ortaya koyar niteliktedir. Kalkolitik Çağ’ın başlarında, Anadolu’nun genelinde Neolitik Çağ’a nazaran iklimin giderek normale dönmeye başlaması ve günümüze benzer çevresel koşulların oluşması, nüfusun ve buna bağlı olarak da üretim miktarı ve çeşitliliğin artmasını sağlamıştır. Oyun ve oyuncaklar açısından bu döneme ait en dikkat çekici buluntu olarak da pişmiş topraktan yapılmış bu araba modeli karşımıza çıkmaktadır.

Anadolu’nun en eski oyuncak arabasını sunduktan sonra bugün sizleri daha fazla yazıya boğmaksızın oyun ve oyuncaklara ilişkin görsellerle baş başa bırakacağım. Sizleri antik dünyanın gizemli yollarında, bu oyuncaklarla oynayan Anadolulu çocukların arasında çocukluklarınıza döndüğünüz hayallerin kucağına bırakacağım.

Hayalleriniz içerisinde Anadolulu çocukların tabla, top, aşık, beş taş gibi oyunları ve çeşitli modellerde yapılmış oyun malzemelerini günümüzden hemen hemen 7 bin yıl öncesinden bu yana bildiklerini ve oynadıklarını göreceksiniz. Ve inanın kendinizi hiç yabancı hissetmeyeceksiniz…

Topaçlar tarihte her zaman en popüler oyuncaklardan olmuştur. Bu resimdeki topaçlar milattan önce 5. yüzyıla ait. Mısır’da bulunan topaçlar Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

MS 1. yüzyılın sonuna tarihlenen, fildişinden yapılmış bu Antik Roma oyuncak bebeği altın bir kolye, altın bilezikler ve halhallar takıyor. Oyuncağın kolları, bacakları, dizleri ve dirsekleri hareket edebiliyor.

Hemen hemen her dönemde, tüm çocukların bildiği misketler yani bilyeler antik çağların da popüler oyuncaklarından biri.

M.Ö. 950-900 arasına tarihlenen bu Antik Yunan oyuncağı bir mezarda bulunmuş.

4 bin yıllık tarihi ve muazzam işçiliği ile bir Pers oyuncağı: Savaş arabası.

Antik Mısır’da kedi formunda dizayn edilmiş bu oyuncağın ipi çekince kedinin ağzı hareket edebiliyor.

Güney Asya’dan İndus Vadisi Uygarlığı’na ait bir oyuncak. M.Ö. 3500-1700 arasına tarihlenen bu zarlara bakılırsa halen antik çağlarda yapılmış şeyleri kopyalıyoruz.

3.000 yıllık bu oyuncak bizlere, insanların salıncaklara olan ilgisinin ne kadar eskilere dayandığını kanıtlıyor. Salıncak MÖ 1450-1300 yıllarına tarihlenirken salıncak üzerinde bir kadın betimlenmiş. Oyuncak Girit'teki bir Minos yerleşimi olan Hagia Triada'da ele geçirilmiş.

MÖ 3000- 1700 yıllarında gelişen İndus Vadisi Uygarlığı'nın Harappa şehrinde bulunan, öküz ya da manda tarafından çekilen kağnı oyuncağı. Bu oyuncaklar, İndus Uygarlığı'nda gerçek kağnıların nasıl olduğu hakkında da bilgi veriyor.

Helenistik dönemden domuz şeklinde, terakotadan yapılma bir çıngırak. Çıngırak MÖ 3.-1. yüzyıllara tarihleniyor.

Yaklaşık MÖ 440'a tarihlenen bu Yunan vazosunda, terakotadan bir yo-yoyla oynayan bir çocuk görülüyor.