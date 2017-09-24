Antalya’da Yöreler Renkler Festivali başladı

FESTİVALİN açılış konuşmasını yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Dünya savaşıyor. Kan gözyaşı var. Ama biz; Muratpaşamız’da, Antalyamız’da böyle birbirimizi sevmekte, saymakta karalıyız” kararlıyız dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin kökleri ‘herkesin birarada, kardeşçe yaşadığı yer’ anlamına gelen Pamfilya’ya uzanan barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler, başladı. Akdeniz’den Karadeniz’e, Trakya’dan Doğu Anadolu’ya ve Ukrayna’dan Rusya’ya varana kadar Muratpaşa’yı oluşturan tüm kültürlerin tanıtıldığı festival; Cumartesi saat 17.00’de Kent Meydanı’nda derneklerin kurduğu stantların açılışı ardından da Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün ‘Yörük Başları’ temalı sunumuyla başladı.

Oğuz Aksaç konseri

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, Anadolu Hemşehri Dernekleri Platformu Başkanı Deniz Akgün, 52 dernek yönetiminin katıldığı ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalin açılış gecesinde Oğuz Aksaç sahne aldı. Birbirinden güzel türkülerle, vatandaşları coşturan Aksaç’a, günün anısına çiçeği, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci verdi.

Festivalin sahibi

Hep birleşmeden, sevgiden, kardeşlikten ve komşuluktan yana olma çağrısı yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Yöreler ve Renkler Festivali’nin sahibi; yüreğinde insan sevgisi taşıyan, insanlık adına da sorumluluk hisseden herkestir. Ayrışmak çok kolaydır insanlar her fırsatta ayrışıyor. Ayrışma çıkarmak dünyanın en kolay şeyidir. Ama birleşmek marifet ister, insanlık, enginlik ister. Sıkıntıları, çelişkileri aşabilmek; erdem, bilgelik ister. Biz Muratpaşamız’da yaşayan bütün insanlarımızla yani birbirimize kenetleniyoruz. Kucağımızı açıyor, birleşiyor, bütünleşiyoruz. Buradan bütün dünyaya diyoruz ki, sevelim sevilelim gerisi yalan. Dünya kimseye kalmaz” dedi.

“Dünya savaşıyor, kan göz yaşı var”

Cahit Sıtkı Tarancı’nın, Memleket İsterim şiirini okuyan Başkan Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada, sadece Türkiye içinden derneklerimizi temsil eden komşularımız yok, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan derneklerimiz de var. Burada, derneklerimiz, derneklerimizin oluşturduğu bir ortak akıl platformu var. Deniz başkana, tüm dernek başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Burada, Muratpaşamız’da yaşayan bütün komşularımız, Türkiye’nin 4 bir tarafı var burada, Buranın adı antik çağda; Pamfilya’ydı. Pamfilya; bütün farklılıkları aşmak farklı bütün insanların ortak bir akılda buluştuğu yer demek. Burası hala Pamfilya ruhunu sürdürüyor değil mi? Sürdürmekte kararlıyız. Dünya savaşıyor, kan ve gözyaşı var. Ama biz; Muratpaşamız’da, Antalyamız’da böyle birbirimizi sevmekte, saymakta karalıyız.”

“Kardeşçe yaşamayı öğrenemedik”

Yöreler Renkler Festivali’ne katılan dernekler adına konuşan Deniz Akgün, “Herkesi bir arada, coşkulu, kardeşçe görmek ne güzel. Siyahi lider Martin Luther King, ‘bir hayalim var’ diye başlayan sözlerinde siyah beyaz ayrımı olmadan çocukların el ele tutuşacağı bir dünya hayal ediyorum demişti. Bizler kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik ancak kardeşçe yaşamayı öğrenemedik. Hepimiz ya birlikte kardeşçe yaşamayı öğreneceğiz ya da aptallar gibi hep birlikte yok olacağız. Hemşeri dernekleri olarak; Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü, Yörüğü, Abdalı ile bizler kardeşçe yaşamayı öğrendik. Ümit Uysal Başkanımız’ın desteği ile yaktığımız bu çoban ateşi umarım önce yurdumuzu, sonra dünyayı ısıtır. Umarım savaşlar son bulur” dedi.

Sahne Ukrayna’nın

1 Ekim’e kadar sürecek olan Yöreler Renkler Festivali’nde bugün sahne Ukrayna’nın olacak. Antalya nostaljisinin de eseceği gecede Onur Nugay sahne alacak.