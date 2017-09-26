Antalya’da Meksika rüzgarı esecek

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ve Meksika’nın Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Çağdaş Meksika Filmleri Festivali düzenleniyor. Antalyalılar Antalya Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek festivalde Meksika sinemasının en seçkin filmlerini izleme fırsatı bulacak.
Sinema ve sergi bir arada
Çağdaş Meksika Filmleri Festivali kapsamında Frida&Diego “Yolun Yarısında Bir Tebessüm” sergisi de Antalyalı sanatseverle buluşacak. Sergide Meksikalı ünlü Ressam Frida Kahlo’nun başkaları tarafından çekilen fotoğrafları sergilenecek. Sergi 28 Eylül- 6 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak.
Büyükelçi geliyor
Meksika Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello ve Kültür Ateşesi Jose Cardenas’ın da açılışa eşlik edeceği Çağdaş Meksika Filmleri Festivali 28 Eylül Perşembe saat 19.00’da sergi açılışıyla başlayacak.
Festivalin programı ise şöyle;
29 Eylül Cuma: 13.00 “Cennetin Göbeğinde”
18.00 “Akbabalar”
30 Eylül Cumartesi: 13.00 “Ölü Saatler”
18.00 “Eşekler”
1 Ekim Pazar:13.00 “Ramona”
18.00 “Zamanın Başlangıcı”
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