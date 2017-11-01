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Antalya Piyano Festivali başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 18.'sini düzenlediği Antalya Piyano Festivali bugün başlıyor. Festivalde 468 müzisyen müzikseverlerle buluşacak

Antalya Piyano Festivali başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 18.'sini düzenlediği Antalya Piyano Festivali bugün başlıyor. Festivalde 468 müzisyen müzikseverlerle buluşacak

01 Kasım 2017 Çarşamba 00:03
Antalya Piyano Festivali başlıyor
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde düzenlenen 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Festival Sanat Yönetmeni Gürer Aykal katıldı. Türel toplantıda yaptığı konuşmada, birkaç gün önce sona eren Uluslararası Film Festivali sürecinde sinemaya başkentlik yapan Antalya'nın, bugünden itibaren de müziğin başkenti olacağını söyledi. Antalya Piyano Festivali'nin 18. yaşında gençlik dönemini geride bırakarak büyük bir programla müzikseverlerin karşısına çıkacağını dile getiren Başkan Türel, "Festivalimizde toplam 10 konserde 468 müzisyen müzikseverle buluşacak. 1 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında 10 büyük konserle klasik, müzik, caz, flamenko ile Antalya tam anlamıyla müzik şehri olacak. Dünyaca ünlü şef Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy'un yanı sıra Manolo Carrasco, Stephane Blet, Cem Esen, Emre Elivar, Ariadna Castellanos, Çağ Erçağ, Nurkan Renda, Luz Casal, Güher ve Süher Pekinel Antalya'dan notalarla dünyaya seslenecek. Aykal gibi ünlü şefler, Stephane Blet gibi Osmanlı Türk rapsodisi yapmış büyük besteciler, Pekineller gibi ünlü piyanistler, Manolo Carrasco gibi dev sanatçılarla tam bir müzik şöleni yaşayacağız Antalya'da" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiAntalya Piyano Festivali
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