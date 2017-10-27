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Antalya Film Forum’da kazananlar belli oldu

54. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde, 500’e yakın dünya ve Türk sinema endüstrisinin ustalarını bir araya getiren "Antalya Film Forum"da ödüller sahiplerini buldu.

Antalya Film Forum’da kazananlar belli oldu

54. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde, 500’e yakın dünya ve Türk sinema endüstrisinin ustalarını bir araya getiren "Antalya Film Forum"da ödüller sahiplerini buldu.

27 Ekim 2017 Cuma 09:42
Antalya Film Forum’da kazananlar belli oldu
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ULUSLARARASI Antalya Film Festivali’nin Avrupa’daki en önemli endüstri etkinliklerinden biri haline gelen "Antalya Film Forum"un kazananları belli oldu. Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel, "Antalya’yı dünya sinema endüstrisinin merkezlerinden birisi haline getirmek ve festivalimizi dünyanın en önemli festivallerinden biri yapmak için, uluslararası alandaki en önemli markamız olan "Antalya Film Forum" bu yıl da dünya ve Türk sinema endüstrisinin ustalarını bir araya getirdi. En büyük maddi desteği verdiğimiz Forum, festivalimizin dünyaya açılan en önemli pencerelerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Avrupa’daki en önemli endüstri etkinliklerinden biri haline gelen ve geçtiğimiz 3 yıl içerisinde dünya prömiyerlerini saygın festivallerde yapan pek çok projeye destek olan "Antalya Film Forum" bu yıl 500’e yakın alanında uzman uluslararası sinema profesyonelini, Türkiye’deki sinema profesyonelleriyle buluşturdu. Birçok iş ortaklığına imza atıldı" diye konuştu.

48 projenin yarıştığı Forum’un direktörü Zeynep Atakan da "Çok heyecanlıyım. 4’üncü yılın bittiğine inanamıyorum. Günlerin nasıl geçtiğine inanamıyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Çok güzel bir süreçti, gelen her proje çok güzeldi" dedi.


İşte Forum’un kazanları:

Kısa Film Work in Progress Plat. (Özel Ödül)

Kısa Film MOJO FX Post Prodüksiyon Ödülü

Sonsuz

Yönetmen: Murat Çetinkaya

Yapımcı: Dilek Aydın, Erkal Taşkın


Kısa Film Work in Progress Plat. (Özel Ödül)

Karga7 Post Prodüksiyon ve Renklendirme Ödülü

Sana İnanmıyorum Ama Yer Çekimi Var

Yönetmen: Umut Subaşı

Yapımcı: Cemre Erül


3 Kısa Film Work in Progress Platformu

Kısa Film Work in Progress Platform Ödülü

Hit Me Baby

Yönetmen: Semih Gülen

Yapımcı: Ozan Yoleri


Yapımcısını Arayan Projeler Platformu

RTNT Yapım Danışmanlığı Ödülü

Beyaz Ekmek

Yönetmen/Yapımcı: Murat Eroğlu


Yapımcısını Arayan Projeler Platformu

Mansiyon Ödülü

Vefa

Senarist: Zeliha Doğan, Simru Hazal Civan


Yapımcısını Arayan Projeler Platformu (2 Ödül)

Yapımcısını Arayan Projeler Platformu Ödülü

Madam X

Yönetmen: Elsa Ginoux

Dönmez

Senarist: Tuğçe Aydın

60 Gün

Senarist: İsmail Doruk


Antalya Film Destek Fonu

Antalya Film Destek Fonu Ödülü

Av

Senarist: Emre Akay, Deniz Cuylan

Yönetmen: Emre Akay

Yapımcı: Tolga Topçu, Diloy Gülün, Emre Akay


Belgesel Pitching Platformu (2 Ödül)

Belgesel Pitching Platformu Ödülü

12 Yıl Sonra

Yönetmen: Tayfur Aydın

Yapımcı: Mevlüt Akkaya

Mimaroğlu

Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu

Yapımcı: Esin Uslu, Dilek

Aydın


Kurmaca Pitching Platformu (Özel Ödül)

Villa Kult Kültürel Rezidans Ödülü

Küçük Şeyler

Yönetmen: Kıvanç Sezer

Yapımcı: Soner Alper


Kurmaca Pitcing Platformu (Özel Ödül)

TRT Proje Geliştirme Ödülü

AF

Yönetmen/Yapımcı: Cem Özay


Kurmaca Pitching Platformu (2 Ödül)

Kurmaca Pitching Platformu Ödülü

Bir Nefes Daha

Yönetmen: Nisan Dağ

Yapımcı: Müge Özen,

Jessica Caldwell

Mülksüzler

Yönetmen: Halit Eke

Yapımcı: Ziya Cemre

Kutluay


Work in Progress Platformu (Özel Ödül)

Chantier Films Pazarlama ve Dağıtım Ödülü

Kardeşler

Yönetmen: Ömür Atay

Yapımcı: Funda Ödemiş


Work in Progress Platformu (Özel Ödül)

MOJO FX Post Prodüksiyon Ödülü

Ödülü Veren: Zeynep Atakan

Borç

Yönetmen - Yapımcı : Vuslat Saraçoğlu


Work in Progress Platformu

Work in Progress Platformu Mansiyon Ödülü

Son Çıkış

Yönetmen: Ramin Matin

Yapımcı: Oğuz Kaynak, Emine Yıldırım


Work in Progress Platformu

Work in Progress Platformu Ödülü

Güven

Yönetmen: Sefa Öztürk Çolak

Yapımcı: Serkan Acar, Dilek Aydın
 

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