Antalya Film Forum’da kazananlar belli oldu

ULUSLARARASI Antalya Film Festivali’nin Avrupa’daki en önemli endüstri etkinliklerinden biri haline gelen "Antalya Film Forum"un kazananları belli oldu. Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel, "Antalya’yı dünya sinema endüstrisinin merkezlerinden birisi haline getirmek ve festivalimizi dünyanın en önemli festivallerinden biri yapmak için, uluslararası alandaki en önemli markamız olan "Antalya Film Forum" bu yıl da dünya ve Türk sinema endüstrisinin ustalarını bir araya getirdi. En büyük maddi desteği verdiğimiz Forum, festivalimizin dünyaya açılan en önemli pencerelerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Avrupa’daki en önemli endüstri etkinliklerinden biri haline gelen ve geçtiğimiz 3 yıl içerisinde dünya prömiyerlerini saygın festivallerde yapan pek çok projeye destek olan "Antalya Film Forum" bu yıl 500’e yakın alanında uzman uluslararası sinema profesyonelini, Türkiye’deki sinema profesyonelleriyle buluşturdu. Birçok iş ortaklığına imza atıldı" diye konuştu.
48 projenin yarıştığı Forum’un direktörü Zeynep Atakan da "Çok heyecanlıyım. 4’üncü yılın bittiğine inanamıyorum. Günlerin nasıl geçtiğine inanamıyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Çok güzel bir süreçti, gelen her proje çok güzeldi" dedi.
İşte Forum’un kazanları:
Kısa Film Work in Progress Plat. (Özel Ödül)
Kısa Film MOJO FX Post Prodüksiyon Ödülü
Sonsuz
Yönetmen: Murat Çetinkaya
Yapımcı: Dilek Aydın, Erkal Taşkın
Kısa Film Work in Progress Plat. (Özel Ödül)
Karga7 Post Prodüksiyon ve Renklendirme Ödülü
Sana İnanmıyorum Ama Yer Çekimi Var
Yönetmen: Umut Subaşı
Yapımcı: Cemre Erül
3 Kısa Film Work in Progress Platformu
Kısa Film Work in Progress Platform Ödülü
Hit Me Baby
Yönetmen: Semih Gülen
Yapımcı: Ozan Yoleri
Yapımcısını Arayan Projeler Platformu
RTNT Yapım Danışmanlığı Ödülü
Beyaz Ekmek
Yönetmen/Yapımcı: Murat Eroğlu
Yapımcısını Arayan Projeler Platformu
Mansiyon Ödülü
Vefa
Senarist: Zeliha Doğan, Simru Hazal Civan
Yapımcısını Arayan Projeler Platformu (2 Ödül)
Yapımcısını Arayan Projeler Platformu Ödülü
Madam X
Yönetmen: Elsa Ginoux
Dönmez
Senarist: Tuğçe Aydın
60 Gün
Senarist: İsmail Doruk
Antalya Film Destek Fonu
Antalya Film Destek Fonu Ödülü
Av
Senarist: Emre Akay, Deniz Cuylan
Yönetmen: Emre Akay
Yapımcı: Tolga Topçu, Diloy Gülün, Emre Akay
Belgesel Pitching Platformu (2 Ödül)
Belgesel Pitching Platformu Ödülü
12 Yıl Sonra
Yönetmen: Tayfur Aydın
Yapımcı: Mevlüt Akkaya
Mimaroğlu
Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu
Yapımcı: Esin Uslu, Dilek
Aydın
Kurmaca Pitching Platformu (Özel Ödül)
Villa Kult Kültürel Rezidans Ödülü
Küçük Şeyler
Yönetmen: Kıvanç Sezer
Yapımcı: Soner Alper
Kurmaca Pitcing Platformu (Özel Ödül)
TRT Proje Geliştirme Ödülü
AF
Yönetmen/Yapımcı: Cem Özay
Kurmaca Pitching Platformu (2 Ödül)
Kurmaca Pitching Platformu Ödülü
Bir Nefes Daha
Yönetmen: Nisan Dağ
Yapımcı: Müge Özen,
Jessica Caldwell
Mülksüzler
Yönetmen: Halit Eke
Yapımcı: Ziya Cemre
Kutluay
Work in Progress Platformu (Özel Ödül)
Chantier Films Pazarlama ve Dağıtım Ödülü
Kardeşler
Yönetmen: Ömür Atay
Yapımcı: Funda Ödemiş
Work in Progress Platformu (Özel Ödül)
MOJO FX Post Prodüksiyon Ödülü
Ödülü Veren: Zeynep Atakan
Borç
Yönetmen - Yapımcı : Vuslat Saraçoğlu
Work in Progress Platformu
Work in Progress Platformu Mansiyon Ödülü
Son Çıkış
Yönetmen: Ramin Matin
Yapımcı: Oğuz Kaynak, Emine Yıldırım
Work in Progress Platformu
Work in Progress Platformu Ödülü
Güven
Yönetmen: Sefa Öztürk Çolak
Yapımcı: Serkan Acar, Dilek Aydın
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