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Antalya, film festivaline yoğun ilgi

54. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin resmi film seçkisi, Antalyalılardan yoğun ilgi gördü. Biletlerin satışa çıktığı gün, gişelerde kuyruklar oluştu

Antalya, film festivaline yoğun ilgi

54. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin resmi film seçkisi, Antalyalılardan yoğun ilgi gördü. Biletlerin satışa çıktığı gün, gişelerde kuyruklar oluştu

18 Ekim 2017 Çarşamba 13:27
Antalya, film festivaline yoğun ilgi
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21 EKİM'DE  başlayacak olan Uluslararası Antalya Film Festivali’nin dün satışa sunulan biletlerine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Antalya Kültür Merkezi’nin gişesinde kuyruklar oluştu. Antalyalı sinemaseverler, festival kapsamında gösterilecek olan ve dünya çapında başarılarıyla adından söz ettiren yönetmenlerin filmlerini merakla bekliyor.

Festivalde yer alan filmler: “Never Leave Me” “ April’s Daughter” “Redoutable” “Misafir” “The Florida Project” “Angels Wear White” “Scary Mother” “Zor Bir Karar” “Loving Vincent” “A Man of Integrity” “Human Flow” “Radiance” “The Other Side of Hope”.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Film Festivali’
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