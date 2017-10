Antalya, film festivaline yoğun ilgi

21 EKİM'DE başlayacak olan Uluslararası Antalya Film Festivali’nin dün satışa sunulan biletlerine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Antalya Kültür Merkezi’nin gişesinde kuyruklar oluştu. Antalyalı sinemaseverler, festival kapsamında gösterilecek olan ve dünya çapında başarılarıyla adından söz ettiren yönetmenlerin filmlerini merakla bekliyor.

Festivalde yer alan filmler: “Never Leave Me” “ April’s Daughter” “Redoutable” “Misafir” “The Florida Project” “Angels Wear White” “Scary Mother” “Zor Bir Karar” “Loving Vincent” “A Man of Integrity” “Human Flow” “Radiance” “The Other Side of Hope”.