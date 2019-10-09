Antalya DOB 'Türküyem'i sahneledi
Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), türkülerin ve klasik müziğin bir arada sunulduğu müzikli ve danslı "Türküyem" eserini sahneledi.
HAŞİM İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Türküyem' müzikalinin metin yazarlığını M. Fatih Şanal üstlenirken, müzik düzenlemesini Erdal Tuğcular, koreografisini Nurdan Sinkil, dekor-kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, ışık tasarımını Mustafa Eski hazırladı.Orkestra şefliğini Hakan Kalkan ile Ömer Yöndem yaptığı konserde Anadolu halkının acıları, sevinçleri, aşkları klasik batı ve Türk Halk Müziği enstrümanları eşliğinde, özgür metin içerisinde canlandırıldı.Zaman zaman tiyatro sahnesine de dönüşen sahnede soprano Serap Demirhan Işık, Sinem E. Ulusoy, tenor M. Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş, bas Alaaddin Ataseven solist sanatçılar olarak sahneye çıktı.Antalya DOB Orkestrası'nın eşlik ettiği 'Türküyem'de 'Yüksek Yüksek Tepeler', 'Süpürgesi Yoncadan', 'Gemiler Giresun'a', 'Memberi', 'Harman Yeri', 'Efe', 'Batum', 'Semah' gibi birçok eserlerin hikâyeleri canlandırmayla yorumlandı.İzleyenleri Anadolu'yu türkülerle gezdiren, gelenek-görenekleri yansıtan 'Türküyem' müzikali 15 Ekim Salı, 22 Ekim Salı (son temsil) saat 20.00'de sahnelenecek.
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