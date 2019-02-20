Antalya DOB 'Afife'yi sahneledi

ANTALYA DOB, geçen sezon prömiyerini gerçekleştirdiği ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale'nin hayatı üzerine kurulu 'Afife' balesini Haşim İşcan Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluşturdu. Libretto ve koreografisi Beyhan Murphy'ye ait olan eserin, müzikleri Turgay Erdener tarafından düzenlendi. Antalya DOB orkestrasını Hakan Kalkan'ın yönettiği gecede, balenin dekoru Adnan Öngün, kostümü Bahar Korçan, ışığı Beyhan Murphy ve Taner Aydın tarafından hazırlandı. İki perde olarak sahnelenen eserde 'Afife' rolünü Selin Berkmen, 'Altın Afife'yi İstanbul DOB sanatçısı Zuhal Karaca, 'Kırmızı Afife'yi Esra Taner, 'Mor Afife'yi Öykü Ertürk, 'Gümüş Afife'yi Iaroslava Volkova, 'Ziya'yı Artur Ivanov, 'Nazır'ı Burak Özbek, 'Doktor Suat'"ı Umut Çaltekin ve 'Selahattin Pınar'ı da Tolga Burçak canlandırdı. Eser, 28 Şubat Perşembe saat 20.00'de, 2 Mart Cumartesi saat 14.00'de, 9-12 Mart'ta ise saat 20.00'de yeniden sahnelenecek.