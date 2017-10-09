Antalya'daki Anadolu Oyuncak Müzesi’ne ziyaretçi rekoru

KEPEZ Belediyesi tarafından Dokuma Parkı bünyesinde oluşturulan Anadolu Oyuncak Müzesi’ni bir haftada 32 bin kişi ziyaret etti. Özellikle hafta sonlarında önünde uzun kuyruklar oluşan müzeye, cumartesi günü yaklaşık 3 bin 500, pazar günü ise yaklaşık 5 bin kişi geldi. Antalya’nın dört bir yanından her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği müze, 15 Ekim’e kadar ücretsiz olacak.

Vatandaşın takdiri motive ediyor

Müzeyi sürekli ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ziyaretçilere müzeyle ilgili bilgiler de veriyor. Tütüncü, “Ziyaretlerimde bu eserin mutluluğunu vatandaşlarımızla birlikte yaşıyorum. Bizi motive ediyorlar. Bu motivasyonla daha büyük hayaller kurmak gibi bir fırsatı yaşıyoruz. Bu da yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Toplam 25 teşhir alanı var

Saat 10.00 ile 19.00 arasında hizmet veren müze, pazartesi günleri kapalı oluyor. Dokuma Fabrikası’nın kreşi olarak hizmet vermiş olan 4 bin metrekarelik binada, 750 metrekare teşhir alanı var. Düzenlenen 15 salonda, 15 ayrı temada sergi ile birlikte koridorlarında farklı temalarda 10 vitrin de yer alıyor.

Binlerce yıllık oyuncaklar

Yaklaşık 8 bin objenin sergilendiği müze eski okul sınıfı, ahşap oyuncaklar, deniz, arabalar, istasyon, Anadolu geleneksel oyuncakları, esnaf sokağı, masal odası, Kaleiçi sokağı, peluş oyuncaklar, yap-boz odası, Anadolu oyuncak tarihi gibi temalarda salonlar yer alıyor. Anadolu oyuncak tarihi teşhirinde, bu coğrafyada var olmuş medeniyetlerden kalma binlerce yıllık oyuncakların taklitleri dikkat çekiyor.

Parkı da ilgili çekiyor

Çocuklar bu sergilerin yanı sıra, müzenin özel tasarımlı parkında vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. İçinde bir asırlık zeytin ağacı gibi özel tasarımlı peyzaja sahip parkta, çizgi kahramanların renkli heykelleri bulunuyor.