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Antalya'da kırmızı halı alev alev yandı! Ünlüler şıklık yarışına girdi

54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin kapanış töreninde yerli ve yabancı konuklar kırmızı halıda şıklık yarışına girdi

Antalya'da kırmızı halı alev alev yandı! Ünlüler şıklık yarışına girdi

54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin kapanış töreninde yerli ve yabancı konuklar kırmızı halıda şıklık yarışına girdi

28 Ekim 2017 Cumartesi 09:24
Antalya'da kırmızı halı alev alev yandı! Ünlüler şıklık yarışına girdi
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BU yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası  Antalya Film Festivali'nin kapanış töreni, yerli ve yabancı sanatçıların kırmızı halıdaki şıklık yarışına sahne oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 54'üncü kez gerçekleştirilen Uluslararası  Antalya Film Festivali'nde sanatçılar törene kırmızı halıda yürüyerek geldi. Sanatçılar giydikleri kıyafetlerle şıklık yarışına girdi.

BAKAN KURTULMUŞ, KIRMIZI HALIDAN GEÇTİ

Expo 2016  Antalya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 54. Uluslararası  Antalya Film Festivali'nin kapanış töreninde sanatçıların yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,  Antalya Valisi  Münir Karaloğlu,  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı  Menderes Türel ve eşi Ebru Türel,  Antalya Cumhuriyet Başsavcısı  Ramazan Solmaz kırmızı halıdan geçerek salona girdi. Kırmızı halıdan  Fadik Sevin Atasoy, Saba Mubarak, jüri başkanı Elia Süleiman ve eşi Lübnanlı şarkıcı Yasmine Hamdan da kırmızı halıda yürüyen diğer yıldızlar oldu.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR YÜRÜDÜ

Kırmızı halıda kadın sanatçılar birbirinden renkli ve şık kıyafetleriyle gazetecilere poz verdi. 54. Uluslararası  Antalya Film Festivali'nin kapanış töreninde kırmızı halıda dünyaca ünlü  Lindsay Lohan, Matt Dillon, Anthony Delon ve Adrian Greiner gibi isimler de yürüdü.  Yeşim Ceren Bozoğlu,  ABD'li aktris Matt Dilon,  Fadik Sevin Atasoy,  Suzan Avcı,  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı  Menderes Türel, festivalle ilgili düşüncelerini gazetecilere aktardı.

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Son Güncelleme: 28.10.2017 09:35
Anahtar Kelimeler:
Film FestivaliKırmızı HalıAntalya
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