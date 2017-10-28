Antalya'da kırmızı halı alev alev yandı! Ünlüler şıklık yarışına girdi

BU yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin kapanış töreni, yerli ve yabancı sanatçıların kırmızı halıdaki şıklık yarışına sahne oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 54'üncü kez gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Film Festivali'nde sanatçılar törene kırmızı halıda yürüyerek geldi. Sanatçılar giydikleri kıyafetlerle şıklık yarışına girdi.

BAKAN KURTULMUŞ, KIRMIZI HALIDAN GEÇTİ

Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin kapanış töreninde sanatçıların yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz kırmızı halıdan geçerek salona girdi. Kırmızı halıdan Fadik Sevin Atasoy, Saba Mubarak, jüri başkanı Elia Süleiman ve eşi Lübnanlı şarkıcı Yasmine Hamdan da kırmızı halıda yürüyen diğer yıldızlar oldu.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR YÜRÜDÜ

Kırmızı halıda kadın sanatçılar birbirinden renkli ve şık kıyafetleriyle gazetecilere poz verdi. 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin kapanış töreninde kırmızı halıda dünyaca ünlü Lindsay Lohan, Matt Dillon, Anthony Delon ve Adrian Greiner gibi isimler de yürüdü. Yeşim Ceren Bozoğlu, ABD'li aktris Matt Dilon, Fadik Sevin Atasoy, Suzan Avcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, festivalle ilgili düşüncelerini gazetecilere aktardı.