Antalya'da hız ve aksiyon yarışı nefes kesti

KEMER Enduro Motosiklet kulübü tarafından ilki gerçekleştirilen ekstrem enduro motosiklet yarışları sekizinci kez Kemer İlçesi’nde düzenlendi. Yerli ve yabancı çok sayıda turist ve vatandaşın izlediği yarışın ilk gün etabı motosiklet sporunun meraklılarını bir araya topladı. Yarışmayı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdurrahman Yılmaz’da takip etti.

Zorlu parkur

Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenen yarışlara, 30 ülkeden 220 sporcu katıldı. Yarışma için hazırlanan özel parkurlarda mücadele eden sporcular zorlu dakikalar yaşadı ve izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Yarışmada sporcular, tahta kütüklerin ve traktör lastiklerinin üzerinden, çukurlardan içinden, su birikintileri ve kayalıkların ise arasından geçti.

Efsane endurocular

Plaj etabındaki yarış sonunda İngiliz motosikletçi Billy Bolt, yarışta 18 dakika 22 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Jonny Walker, 18 dakika 34 saniye ile ikinci olurken, İspanyol Alfredo Gomes 18 dakika 35 saniyelik derecesiyle yarışta üçüncülüğü elde etti.