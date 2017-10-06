Antalya'da asırlık buğday dövme geleneği

HOCAKÖY Mahallesi'nde yaşayanlar, gelişen teknolojiye rağmen dibek taşında hem yemeklerde kullanacakları ürünleri hazırlıyor hem de atalarından kalma asırlık geleneği genç nesillere öğretiyor.

Dibek taşında imece usulüyle buğday döven kadınlar, zahmetli olan bu işi büyük bir zevkle yerine getiriyor.

Vatandaşlardan Hayriye Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atalarından kalma bazı gelenekleri imkansızlıklara rağmen sürdürdüklerini bildirdi.

Dibek taşında buğdayı saatlerce dövdüklerini aktaran Çelik, dinlenerek, yardımlaşarak dövme işini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çorba ve keşk yaptıklarını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Buğdayı döverek kepeğini alıyoruz. Daha sonra sıcak suda yıkayıp kurutuyoruz. Kepeği alınmazsa lezzeti olmaz. Buğday dövme işi birkaç saat sürüyor. Köydeki dibek taşının buraya ne zaman konulduğunu bilen yok. Bu taş tarihi bir taş ve yıllara meydan okuyor. Herkes düğünlerde mevlitlerde verdikleri yemeklerin, çorbalarının buğdaylarını bu taşta döver. Köyümüzün hepsi bu taşta buğdayını dövdüğü gibi ilçe dışında yaşayan akrabalarımıza ve çocuklarımıza da hediye olarak göndeririz."

Havva Yiğit de dibek taşında buğday dövme geleneğinden vazgeçmeyeceklerini aktardı. Yiğit, "Yöreye özgü keşkek çorbası, aşure çorbasını buğdayı döverek yapıyoruz. Dibek taşında döverek yaptığımız yemeklerin lezzeti bu yöntemle artıyor." dedi.

