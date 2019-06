Antalya, Caz Festivali'ne hazır

2. Akra Caz Festivali Kadir Dursun'un organizasyonuyla 19-29 Haziran tarihleri arasında Akra Hotels bahçesinde yapılacak. Caz müziğin dünyaca ünlü isimleri, festivalde sanatseverle buluşacak. Festival, modern ve klasik cazın yanı sıra, caz müziği funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkacak. Biletleri aylar önceden satışa çıkan konser zincirine rekor düzeyde katılım bekleniyor.

AÇILIŞ KONSERİ MONICA MOLINA

Festivalin açılış gecesinde, geleneksel İspanyol ve Latin müziği temalarını kendine özgü yorumuyla birleştiren İspanyol sanatçı Monica Molina konser verecek. Konser öncesi Akra Jazz Band, Barbaros ile Şallıel Kardeşler'i konuk edecek. Festival, kendine has müzikal yorumunun yanısıra, hem solo hem de sahnedeki diğer enstrümanlarla birlikte yaptığı doğaçlamalarıyla öne çıkan Kübalı caz piyanisti Roberto Fonseca'yı 'Havana Gecesi' ile sahnesinde konuk edecek. Aynı gece Türkiye'nin en iyi caz vokallerinden Ece Göksu, Quartet'i ile birlikte sahnede olacak.Soul ve rhythm blues'a getirdiği yenilikçi tarzıyla dikkat çeken, 'Simply Falling' şarkısıyla uzun süre dünya listelerinde ilk sırada kalan Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka, festivalde sahne alacak bir diğer isim. Iyeoka öncesinde ise New Orleans ve New York sokaklarından gelen Amerikan Halk Müziği, caz ve blues müziğinin yüksek enerjili gruplarından Tin Pan Band sahne alacak.

FAZIL SAY DA FESTİVALDE

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, ikinci yılında da festivalde sevenleriyle buluşacak. Say konserde, son eserleri arasında yer alan 'Truva Sanatı'nı ve 'İzmir Süiti'ni yorumlayacak. Rus saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ile birlikte festivalde muhteşem bir geceye imza atacak. Ayrıca Türkiye'nin usta gitar sanatçılarından Önder Focan da grubuyla festival sahnesinde olacak.

FESTİVALİN KAPANIŞI

Festival ikinci yılına, dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen ve 2011 yılında 'En iyi caz vokal albüm' dalında Grammy ödülü kazanan Dee Dee Bridgewater ile veda edecek. Bridgewater'a, Türkiye'nin en önemli virtüöz sanatçılarını buluşturan Akra Big Band eşlik edecek.