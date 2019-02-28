'Anadolu Nefesli Beşlisi' mest etti

HAŞİM İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde Bilkent Üniversitesi Flüt Sanat Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cem Önertürk (Flüt), Antalya DOB obua sanatçısı Ufuk Soygürbüz, Samsun DOB klarnet sanatçısı Kıvanç Fındıklı, korno sanatçısı Hüseyin Uçar ve Bilkent Senfoni Orkestrası fagot sanatçısı Ozan Evruk sahneye çıktı. Anadolu Nefesli Beşlisi 'Paris'ten İstanbul'a Müzikal Yolculuk' ve 'Anadolu'dan Esintiler' temalı konserde ilk olarak besteciler J. Ibert, E. Danzi, G. Ligeti, F. Fargas, P. Konjovic, İ. Iwanov'un eserlerini seslendirdi. Müzik kültürümüz içindeki ezgileri batı enstrümanlarıyla buluşturan grup, özgün bir anlatımla eşsiz güzellikteki Anadolu ezgilerini de çok sesli müzik formunda izleyicilerle paylaştı. Türk bestecilerden F. Tüzün'ün nefesli sazlar için bestelediği 'Esintiler' adlı eserinden bölümler de yorumlandı. Müzikseverler, konser sonunda müzisyenleri uzun süre alkışladı.