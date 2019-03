Anadolu Ateşi 20 yılda 47 milyon kişiye ulaştı

ANADOLU Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Anadolu Ateşi'nin temel konseptinin 'Medeniyetler Buluşması' olduğunu, doğu ile batı kültürlerinin buluşmasını hedefleyen, evrensel barış mesajları veren bir dans portresi olduğunu söyledi.

'Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek dünyaya modern standartlarda bir gösteriyi, bir kültürel şölen olarak sunduklarını söyleyen Erdoğan, "Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi hemen hemen her yöreden derlenmiş 3 bin halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün bir projedir. Anadolu Ateşi Projesi, Anadolu’nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemektedir" dedi.



Hayalini gerçekleştirdi

Hayalini gerçekleştirmek üzere 1999 yılında çalışmalara başladığını anlatan Erdoğan, ilk gösterilerine eski adı Sultan’s of the Dance ile başladıklarını söyledi. Mustafa Erdoğan, "Önce gazetelere 'dansçı aranıyor' ilanları verdik. 750 aday arasından 90 genç seçildi ve bir buçuk yıl sürecek zorlu bir çalışma temposu başladı. Günde 8, zaman zaman 16 saat süren çalışmalar oldu. Kostümler hazırlandı, müzikler tamamlandı. Hatta estetik egzersiz, diyetisyen ve masaj uzmanları ile çalıştık. Halk dansları adımları, bale ve modern dans konularında yoğunlaştık. Dansçılar Anadolu ritmlerinin notasyonu konusunda dersler aldı" ifadelerini kaydetti.



Krallar, devlet başkanları ayakta alkışladı

İlk gösterinin 3 Mayıs 2001 tarihinde başladığını, 3-4 gösteri sonrası yurt dışında sahne almayı planladıklarını ifade eden Mustafa Erdoğan, yoğun ilgi üzerine Türkiye'deki programlarını uzatmak zorunda kaldıklarını belirtti. 2002'de dünya turnesine başlayarak Anadolu Ateşi ve Troya gösterisiyle Türkiye’de ve 104 ülkede 47 milyon sanatsever ve izleyiciye ulaştıklarını vurgulayan Erdoğan, ''Yurt dışı turneleri ve tanıtım çalışmalarıyla dünyanın sayılı dans toplulukları arasında gösteriliyoruz. Anadolu Ateşi, ulusal kültürümüzün gücüyle, evrensele ulaşan en görkemli projedir" dedi. Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından Eurovision 2004, Formula 2005 ve Universiade 2005 gibi etkinliklerde sahne alan Anadolu Ateşi'nin dünya basını tarafından da ilgiyle izlendiğini aktaran Erdoğan, Amerika’da New York Madison Square Garden, Chicago’da Chicago Theater, Fransa’da Bercy, Çin’de Çin Halk Parlamento Binası, Moskova’da Kremlin Palace, Mısır’da tarihi Muhammet Ali Camisi ve Piramitlerin Önü gibi dünyanın en önemli merkezlerinde gösteri yaptıklarını bildirdi. Mustafa Erdoğan, "Yurt içi ve yurt dışı gösterilerimizde cumhurbaşkanları, başbakanlar, krallar olmak üzere ülke liderleri tarafından ayakta alkışlandık" dedi.



Dev kadro

Anadolu Ateşi'nin düzenli olarak her yıl Nisan-Kasım arası yaz döneminde kendi gösteri mekanı Antalya Aspendos Arena’da haftada 2 gün sahne aldığını, Türkiye'ye gelen turistlere de Türkiye'nin kültürel zenginliğini gösterdiklerini anlatan Mustafa Erdoğan, "250 kişilik dansçı kadromuzla aynı anda dünyanın farklı 3 yerinde gösteri yapabilmekteyiz" diye konuştu. Bakanlıktan destek almadıklarını vurgulayan Erdoğan, ''Anadolu Ateşi'', Düşlerin Kenti İstanbul Bir Doğu Masalı olarak yorumladığı ''İstanbul Dreams'' ve ''Troya'' adlı oyunu ile yurt içinde ve yurt dışında gösteri sanatları dünyasına başarılarını altın harflerle yazdırdığını söyledi. Türkiye’nin dünya standartlarında sanatsal eserler üretebilen bir ülke olduğunu göstermeyi hedeflediklerini dile getiren Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: ''İstanbul Projesinin ulusal ve uluslararası festival programlarına, tanıtım kataloglarına girmesini sağlayarak, Türk kültür turizmine katkıda bulunmak istiyoruz. Turizm teşviklerinin ve bakanlık projelerinin sanat ve kültürel acıdan tanıtım yapılması teşviklerin arttırılması sanat için yapılacak aktivitelere deniz, kum, güneş turlarına göre ilaveten kolaylıklar sağlanması önemli katkı sağlayacaktır.''