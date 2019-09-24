Alanyalı yazar 'Zeugma Darbesi'ni imzalayacak

ALANYA'NIN sevilen turizmcilerinden olan, 'Yazgı Tutsakları' adlı ilk kitabının ardından 'Zeugma Darbesi' adlı ikinci kitabını yayınlayan Adnan Gökçe, 28 Eylül Cumartesi günü imza günü düzenleyecek.

Gökçe'nin Alanya Kitap Günleri'nin sürdüğü Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek imza günü 14.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. Gökçe'nin 'Zeugma Darbesi' adlı yeni kitabını imzalayacağı organizasyon, ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) yararına gerçekleşecek.

ZEUGMA DARBESİ'NİN KONUSU

Roman, ODTÜ mezunu genç bir bilim insanının, yüksek teknolojiyi kullanarak dünyanın yönetimini ele geçirmek isteyen bir tarikatla yaptığı mücadeleyi konu almaktadır. Olaylar bilim-kurgu formunda anlatılmaktadır.

ADNAN GÖKÇE KİMDİR?

1947 yılında Alanya'da doğmuştur. Hayate Hanım İlkokulu'nda başladığı eğitimini Konya Maarif Koleji ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde devam ettirerek 1971 yılında mezun olmuştur. 1987 yılına kadar Antalya bölgesinde çeşitli projelerde mühendis olarak görev aldıktan sonra turizm sektörüne geçmiştir. Adnan Gökçe, halen bir turizm şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yürütmekte olup, aktif çalışma hayatına veda ederek sanatsal etkinliklere daha çok zaman ayırmanın hazırlıklarını yapmaktadır.