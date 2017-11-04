Alanya’da zeybek kursları başlıyor

75. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kurslar her cumartesi saat 20.00 da ve her perşembe saat 21.00 da gerçekleştirilecek. Kurs sonunda kursiyerler Hasbahçe zeybeği, Oba zeybeği, Harmandalı ve Çökertme zeybeğini öğrenmiş olacaklar.
9 Kasım Perşembe saat 21.00 da başlayacak olan; Alirıza Yıldız, Mehmet Uysal, Azittin Vahapoğlu ve Mehmet Çivi eğitmenliğindeki Alanya ve Ege Zeybek Kursu Oyunları 2 ay boyunca devam edecek. Kurs sonunda başarı sağlayan vatandaşlar sertifika almaya hak kazanacaklar.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.