Alanya’da zeybek kursları başlıyor

75. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kurslar her cumartesi saat 20.00 da ve her perşembe saat 21.00 da gerçekleştirilecek. Kurs sonunda kursiyerler Hasbahçe zeybeği, Oba zeybeği, Harmandalı ve Çökertme zeybeğini öğrenmiş olacaklar.

9 Kasım Perşembe saat 21.00 da başlayacak olan; Alirıza Yıldız, Mehmet Uysal, Azittin Vahapoğlu ve Mehmet Çivi eğitmenliğindeki Alanya ve Ege Zeybek Kursu Oyunları 2 ay boyunca devam edecek. Kurs sonunda başarı sağlayan vatandaşlar sertifika almaya hak kazanacaklar.