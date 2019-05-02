Alanya yemekleri görücüye çıktı 

ROTARY Kulübü üyeleri, Mutfak Mirası Alanya ve Avrupa Koordinatörleri ile Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp’in de yer aldığı etkinlikte, Alanya gastronomisine ait birçok lezzet ve kültür bağı, Yeni Alanyalılar’a tanıtıldı. Alanya Uluslararası Rotary Kulübü Dönem Başkanı Leonie Kılıç, “Hepimiz Türk yemeklerini biliyor ve severek yiyoruz ancak hangileri Alanya’nın gerçek yemekleridir diye sorarsanız eksiklerimiz var. Bu eksiği tamamlamak amacıyla Yeni Alanyalıları ve Rotaryenleri ‘Alanya Mutfağı’ ile tanıştırmak istedik. Mutfak Mirası Alanya, özgün yerel yemekleri ve mutfak kültürünü tanıtmak ve onurlandırmak amacıyla çok çalışmaktadır. Yemek ortak noktamız çünkü toplulukları bir araya getiren evrensel bir dil oluşturur. Burada farklı ülkelerden, farklı kültürlerden insanlar Alanya sofrası etrafında bir araya geldi. Tüm misafirlerimize, Alanya Belediyesi'ne ve restoran çalışanlarına teşekkür ederim" dedi. Avrupa Mutfak Mirası hakkında bilgi vermek üzere kısa bir konuşma yapan Niclas Fjellström “Bugün Alanya’nın yöresel yemekleri, 14 farklı ülkeden insanların aynı masa etrafında topladı. Bir kez daha açıkça görüldüğü üzere, dilimiz, ırkımız, ülkemiz neresi olursa olsun yemeklerin insanları bir araya getirme gücü muazzam. Dolayısıyla Mutfak Mirası Avrupa ve Alanya ekibi olarak bizler yerli gıdaların ve yöresel yemeklerin hak ettiği değeri görmesi için çalışmaktayız. Yerli ürün kullanımı ve yöresel yemeklere verdiğiniz önemden ötürü sizlere teşekkür ederim" diye konuştu. Yemeğin sonunda Rotary Kulübü tarafından Belediye Başkanı Yücel'e, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp’e, Mutfak Mirası Alanya Koordinatörleri Sevda Erdoğmuş’a ve Zeynep Kiriş’e, Avrupa Koordinatörü Niclas Fjellström’e ve Yöresel Alanya Ev Mutfağı sahibi Cevdet Görücü’ye teşekkür belgeleri verildi.