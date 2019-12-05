Alanya'ya Favori Lezzet ödülü
Gastronomi Dünya Favori Lezzet ödülleri sahiplerini buldu, Alanya'ya belediye kategorisinde ödül geldi
KÜLTÜR-SANAT 05.12.2019, 22:28
ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Alanya'nın Gastronomi Dünya Favori Lezzet ödülü kazandığını duyurarak, "Gastronomi dünyası Favori Lezzet ödüllerinde yerel ürünlere destek veren Belediyeler kategorisinde ödülümüzü aldık. Bu güzel gecede ödül alanları tebrik eder, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. Yücel, ödülünü Türkiye'nin sevdiği pek çok ünlünün katıldığı törenle aldı.
11°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da yeni belediye hizmet binasının akıbeti hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
|İmsak
|06:23
|Güneş
|07:48
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|13
|27
|2. Başakşehir
|13
|25
|3. Beşiktaş
|13
|24
|4. Trabzonspor
|13
|23
|5. Alanyaspor
|13
|22
|6. Fenerbahçe
|13
|22
|7. Malatyaspor
|13
|20
|8. Galatasaray
|13
|20
|9. Denizlispor
|13
|17
|10. Göztepe
|13
|17
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|13
|16
|13. Gençlerbirliği
|13
|14
|14. Konyaspor
|13
|13
|15. Kasımpaşa
|13
|12
|16. Antalyaspor
|13
|12
|17. Ankaragücü
|13
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|13
|27
|2. Erzurum BB
|13
|24
|3. Bursaspor
|13
|23
|4. Ümraniye
|13
|22
|5. Akhisar Bld.Spor
|13
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|13
|19
|9. Balıkesirspor
|13
|18
|10. Altay
|13
|16
|11. Giresunspor
|13
|16
|12. İstanbulspor
|13
|15
|13. Adana Demirspor
|13
|15
|14. Boluspor
|13
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|13
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|43
|2. Leicester City
|15
|35
|3. Man City
|15
|32
|4. Chelsea
|15
|29
|5. Wolverhampton
|15
|23
|6. M. United
|15
|21
|7. Crystal Palace
|15
|21
|8. Tottenham
|15
|20
|9. Sheffield United
|14
|19
|10. Arsenal
|14
|19
|11. Burnley
|15
|18
|12. Bournemouth
|15
|16
|13. West Ham
|15
|16
|14. Newcastle
|14
|16
|15. Aston Villa
|15
|15
|16. Brighton
|14
|15
|17. Southampton
|15
|15
|18. Everton
|15
|14
|19. Norwich City
|15
|11
|20. Watford
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|31
|2. Real Madrid
|14
|31
|3. Sevilla
|15
|30
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|15
|25
|7. Getafe
|15
|24
|8. Valencia
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|22
|10. Granada
|15
|21
|11. Levante
|15
|20
|12. Real Betis
|15
|19
|13. Villarreal
|15
|18
|14. Deportivo Alaves
|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
|17. Mallorca
|15
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|15
|9
|20. Leganés
|15
|6