Alanya'ya Favori Lezzet ödülü

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Alanya'nın Gastronomi Dünya Favori Lezzet ödülü kazandığını duyurarak, "Gastronomi dünyası Favori Lezzet ödüllerinde yerel ürünlere destek veren Belediyeler kategorisinde ödülümüzü aldık. Bu güzel gecede ödül alanları tebrik eder, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. Yücel, ödülünü Türkiye'nin sevdiği pek çok ünlünün katıldığı törenle aldı.