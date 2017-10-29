Alanya Uluslararası Yemek Yarışması sona erdi

YÖRESEL yemeklerin tanıtılması ve korunması amacıyla düzenlenen yöresel ev yemekleri yarışmasında ödül alan isimler belli oldu. 20 Alanya yöresi, 20 farklı yörenin lezzetlerinin buluştuğu yarışmada jüri karar vermekte zorlandı. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, “Yöresel kategorideki yarışmamız tamamlandı. Toplam 40 yarışmacımız vardı. Ulusal ve uluslararası platformda jürilerimiz vardı. Jürilerimiz özellikle Alanya yemeklerini değerlendirirken güçlük yaşadılar. O yüzden değerlendirme aşaması biraz uzun sürdü” dedi. Yarışmaya Antalya’dan gelen ev hanımları, yarışmayı çok beğendiklerini, Alanya Belediyesi’nin yemek kültürüne, mirasına sahip çıktığı ve kendilerini bu etkinliğe davet ettiği için emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

TÜRK BAYRAKLI SUNUM

Side Barut Otel çalışanı Durmuş Alican, “Cumhuriyet Haftası olduğu için temamızı Türk bayraklı yaptık. Yarışmaya katılım biraz daha fazla olsa daha güzel olacak ama uluslararası çok güzel bir organizasyon, biz de 2 altın madalyayla hem çalıştığımız oteli hem kendimizi temsil ettik” şeklinde konuşurken, yöresel ev yemekler kategorisine jüri başkanlığı yapan gurme şef Haldun Tüzer, “Alanya mutfağı Akdeniz yöresinin kadim mutfaklarından biri. Oldukça enteresan yemekleri var. Her şeyden önce yerleşik bir kültürü temsil eden yemeklerde, bol çeşit ve envai renk vardı” dedi. Öte yandan Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Yemek Yarışması’nda Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tavuk ve pizza dallarında 1., makarna dalında 4. oldular. Okul öğrencileri aynı zamanda 2 birincilik ödülü daha aldılar.

