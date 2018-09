Alanya Uluslararası Caz Günleri başlıyor

27-30 EYLÜL tarihlerinde gerçekleştirilecek Alanya Caz Festivali'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya çapında sanatçılar sahne alacak.

Alanya Belediyesi, bu yıl 15. kez düzenleyeceği Alanya Uluslararası Caz Günleri ile yine şehrin kültür-sanat hayatını hareketlendirmeye ve sanatseverlere unutulmayacak anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Caz Günleri ile Türkiye ve uluslararası platformda sayılı festivaller arasına giren 15. Alanya Uluslararası Caz Günleri’nde, 4 gün boyunca birbirinden ünlü sanatçılar sanatseverlerle buluşacak.

15 YILDA 300’Ü AŞKIN SANATÇI

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen, Summer Garden, Anex Tour, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) katkılarıyla TRT Müzik, Dream TV ve Radyo D’nin de medya sponsoru olarak destek verdiği Alanya Uluslararası Caz Günleri 15. yılını kutluyor. Bugüne kadar Türkiye’den ve yurtdışından 300’ü aşkın sanatçıyı ağırlayan Alanya Uluslararası Caz Günleri, bu yıl da yine dopdolu bir program ile sanatseverlerle buluşacak.

DÜNYACA ÜNLÜ CAZ SANATÇILARI ALANYA’DA BULUŞACAK

Tarihi Kızılkule Meydanı’nda, Alanya Kalesi’nin ışıkları altında gerçekleşecek 15. Alanya Uluslararası Caz Günleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya caz starlarını konuk edecek. 27 Eylül Perşembe (bugün) akşamı başlayacak Alanya Caz Günleri’nin açılış konserinde Karsu Dönmez sahneye çıkacak. 28 Eylül’de ise Sarah Lancman, Invites Giovanni, Mirabassi Trio ve hemen ardından Emin Fındıklıoğlu Quartet, 29 Eylül Cumartesi Brassolist ve ardından Charlotte Wassy Quintet caz severlerle buluşacak. 15. yaşını kutlayacak Alanya Caz Günleri’nin 30 Eylül’deki kapanış gecesinde ise Anjelika Akbar&Yinon Muallem, Elif Tuğba Tekışık sahne alacak.

'TÜM CAZSEVERLERİ FESTİVALİMİZE DAVET EDİYORUM'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her yıl düzenledikleri Caz Günleri’nde yine birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağını söyledi. Başkan Yücel, “Her yıl üzerine koyarak vatandaşlarımıza dolu dolu 4 akşam yaşattığımız Caz Günleri başlıyor. Ulusal ve uluslararası platformda büyük ilgi gören festivalimiz, bu yıl 15. yaşına girecek. Hem şehrin monotonluğundan uzaklaşmak hem de sonbaharın kendisini göstermeye başladığı bugünlerde caz tutkunlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sunmayı planladığımız 15. Alanya Caz Günleri’ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

İŞTE KONSER PROGRAMI

Kızılkule Meydanı'nda bu akşamı saat 20.30 başlayacak Alanya Caz Günleri’nin açılış konserinde Karsu Dönmez sahneye çıkacak. Yarın akşam yine saat 20.30'da Sarah Lancman, Invites Giovanni, Mirabassi Trio ve hemen ardından saat 22.00'de Emin Fındıklıoğlu Quartet, 29 Eylül Cumartesi saat 20.30'da Brassolist ve ardından 22.00'de Charlotte Wassy Quintet caz severlerle buluşacak. 15. yaşını kutlayacak Alanya Caz Günleri’nin 30 Eylül’deki kapanış gecesinde ise saat 20.30'da Anjelika Akbar&Yinon Muallem, Elif Tuğba Tekışık sahne alacak.