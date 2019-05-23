Alanya tiyatroya doydu

BU yıl 7’ncisi düzenlenen ve 2-21 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan Liseler Arası Tiyatro Şenliği’ne Berat Hayriye Cömertoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi, Bahçeşehir Alanya Anadolu ve Fen Lisesi, Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi, Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Yedi Bilim Fen ve Anadolu Lisesi, CEV ÖHEP Okulları Anadolu Lisesi, Doğa Koleji, TED Alanya Koleji Lisesi ve A. Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi katıldı. Şenlik süresince liseli gençler birbirinden güzel performanslar sergilediler.

ÖĞRENCİLERDEN ALANYA BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Oyun sonlarında konuşma yapan gençler tiyatronun kendilerine kazandırdığı değerlerin önemine dikkat çekerek kendilerine bu önemli değeri deneyimleme fırsatı sunan Alanya Belediyesi ve Alanya Belediye Tiyatrosu ekibine teşekkür ettiler. Bu çalışmaların, gelişim sürecinde olan genç bireylerin, hayatlarının her adımında kendilerine yol gösterici olarak kullanılabileceğinden söz eden öğrenciler, büyük bir ayrıcalık yaşadıklarını ifade ettiler. Törende konuşma yapan okul müdürleri ve temsilciler de şenliği düzenleyen Alanya Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

AKIN PAŞAOĞLU ANISINA ÖZEL ÖDÜL

Tiyatro şenliğinin kapanış töreni Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, Milli Eğitim Müdürlüğü Alanya Şube Müdürü Atilla Koçyiğit ve Mustafa Erdoğan, Alanya Belediye Tiyatrosu sanatçıları, idari ve teknik kadrosu, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Tören konuşmaları sonrasında Türkler Güzel Sanatlar Lisesi’nin polifonik korosu izleyenlere muhteşem bir konser verdi. Öğrencilere katılım belgelerinin verilmesinin ardından geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Alanya Belediye Tiyatrosu Sanatçısı "Akın Paşaoğlu" adına verilen emek ödüllerinin takdimi gerçekleşti. Tören Besteci Cem İdiz'e ait "Bitmez Bu Oyunlar" adlı şarkının gençler tarafından seslendirilmesi ile son buldu.

