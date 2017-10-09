Alanya TDD'den Sarıkaya için imza günü

ATDD'NİN fikir babası, onursal üyesi olan ve Alanya'da yaşayan Sarıkaya, Güllerpınarı Mahallesi, Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde bulunan Türkmenoğlu Baklava ve Dondurma'da kitaplarını okurlar için imzaladı. İmza gününe ATDD Başkanı Canan Şencan ile kitapseverler katıldı. Kitaplarını imzaladıktan sonra Yeni Alanya'ya konuşan yazar Sarıkaya, "ATDD'ye, derneğin yönetim kuruluna ve başkanı Canan Şencan'a minnettarım. Yeni bir kitabım önümüzdeki ay çıkacak. İsmi 'Ihlamurun Gözyaşları' Bu 6-7 Eylül 1955'te geçen bir hadiseden esinlendiğim birhikaye. Umarım okuyucular beğenir" dedi.

'TÜM ALANYA HALKINI BEKLİYORUZ'

ATDD Başkanı Şencan da, "ATDD olarak Sarıkaya için zaman zaman imza günleri düzenliyoruz. Çünkü biz dayanışmanın ve paylaşmanın erdemine inanıyoruz. İmza günleri de ciddi anlamda ilgi görüyor. İmza gününe bugün başladık. Cumartesiye kadar 14.00-18.00 saatleri arasına kadar sürecek. Biz yazarımızla birlikte burada olacağız. Tüm Alanya halkını da bekliyoruz. Çünkü bu destek hepimiz için çok önemli. Bunun yanısıra yazarımızın yeni bir kitabı da yolda. Bu kşitabı da ilk okuyanlardan biriyim. Bununla da gurur duyuyorum. Bir gecede soluksuz bitirdiğim bir kitaptı. İnanılmaz bir yazım dili var. Bize inanılmaz güzel bir roman hazırladı. Eminin bunu da herkes bir solukta okuyacak" diye konuştu.