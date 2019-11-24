Alanya Sokak Tiyatrosu 'Perde' diyor

- Mazlume GÖKTAŞ

ALANYA Sokak Tiyatrosu’nun (AST) haftalardır hazırlığını yaptığı oyunun yazarlığını Ferhat Ergün, Genel Sanat Yönetmenliğini Hilmi Uyar, Yönetmenliğini ise Fırat Onur Deniz üstleniyor. 'Tesadüfün İğne Deliği' adlı komedi oyunu, yarın Alanya Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde tiyatroseverler ile buluşacak. Geniş bir oyuncu kadrosu ile sahnelenecek komedi oyununu izleyenlerin, hemen her sahnesinde gülme krizlerine girecekleri belirtiliyor. AST İdari İşler Sorumlusu Özlem Pamuk "Oyunumuzu ikinci kez sahnelemenin heyecanını yaşıyoruz. Alanyalı tiyatroseverleri 26 Kasım Salı günü saat 20.00'de başlayacak oyunumuza bekliyoruz" dedi.