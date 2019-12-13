Alanya Sofrası'nın tarihi belli oldu

ALANYA Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD) Başkanı Ömer Göker, Geleneksel Alanya Sofrası'nı bu yıl 21 Aralık Cumartesi günü kuracaklarını açıkladı.

Göker, sofranın saat 19.00'da Doğanay Otel'de başlayacağını belirterek "Bu yıl 24. kez kuracağımız soframızda yine Alanyamıza özgü yemeklerle ağırlayacağımız konuklarımıza Yetenek Sizsiniz'den tanınan, taklit yeteneği de çok güçlü olan stand-up sanatçısı Hakan Çankaya kahkaha dolu saatler yaşatacak. Konuklarımıza yine sürprizlerimiz olacak. Tüm Alanya halkını bu özel gecemizde görmekten mutluluk duyarız" dedi.

Albimo Mobilya ana sponsorluğunda gerçekleşecek 24. Alanya Sofrası'nın menüsünde Alanya'ya özgü külüklü çorba, etli kuru fasulye, tavuklu ve nohutlu pilav, ülübü piyazı, patlıcan salatası, lahana sarması, yeşillikler, yufka ekmek, tulum peyniri, ceviz, çerezler, kabak tatlısı, kaşık helvası, meyve çeşitleri, fıstıklı limonata ve Osmanlı şerbeti olacak.

Bilet satış noktaları ise Bilal Mobilya Cikcilli Mağazası, Hal Kavşağı'nda bulunan Göker Sigorta ve Esma Abla Yöresel Ev Yemekleri Restoran. Ayrıca sofra günü Doğanay Otel girişinde de bilet satışı yapılacak.