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Alanya mutfak mirasına sahip çıkıyor

Yöresel lezzetleri korumak ve yerel üreticilerden ürün alınmasını teşvik etmek amacıyla kurulan “Culinary Heritage Europe” sistemine Türkiye’den kabul edilen ilk şehir olan Alanya’nın üye sayısı artmaya devam ediyor

Alanya mutfak mirasına sahip çıkıyor

Yöresel lezzetleri korumak ve yerel üreticilerden ürün alınmasını teşvik etmek amacıyla kurulan “Culinary Heritage Europe” sistemine Türkiye’den kabul edilen ilk şehir olan Alanya’nın üye sayısı artmaya devam ediyor

13 Ekim 2017 Cuma 21:59
Alanya mutfak mirasına sahip çıkıyor
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ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili’nin işletmeciliğini yaptığı Titan Select Hotel, bu ay itibariyle menülerinde yöresel Alanya yemeklerine yer verecek. Alanyalı üreticiden gıda alımlarını destekleyen Titan Select Hotel, Mutfak Mirası Alanya ağına kabul edildi. Alanya Mutfağını ve Yerel Ürünleri korumak için Alanya Belediyesi ile birlikte çalışmaya devam edeceğini belirten ALTİD Başkanı Burhan Sili’ye üyelik kabul tabelası Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş tarafından verildi. Alanyalı işletmecilerin ve üreticilerin Mutfak Mirası Alanya’ya olan ilgilerinden memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğmuş, “Alanya’ya gelen ziyaretçilerimiz şehrimizin deniz, kum, güneş üçlüsünden ibaret olmadığını bilmeli, tarımıyla, yemekleriyle ve sofra kültürüyle kendine has kültürü olan Alanya mutfağını da tanımalıdır. Bu arzumuzda bizimle ortak paydada buluşarak Mutfak Mirası Alanya sistemine üye olan Sayın Sili’ye, çalışma arkadaşlarına ve tüm Mutfak Mirası Alanya sistemi üyelerimize teşekkür ederim” dedi.
 

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alanya mutfak mirasına sahip çıkıyor
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