Alanya Mutfağı ulusal basında

KÜLTÜREL mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının öneminin farkındalığı bilinciyle geçmişten günümüze Alanya Yöresel Mutfağı’nın tanıtımı ile ilgili Alanya Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in desteği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ulusal platformda yayın yapan FOX TV’de “Çağla ile Yeni Bir Gün” programına katılım sağlayan Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ve usta eğitmen Emine Çorbacı, Alanya Yöresel Mutfağına dair önemli bilgileri ve tarifleri izleyicilerle buluşturdu.

ANA HEDEF KALICI BİR MİRAS OLUŞTURMAK

Programda geçmişten günümüze Alanya Yöresel Mutfağı, Culinary Heritage Europe sisteminin Türkiye’deki ilk sahibi olan Mutfak Mirası Alanya Projesi, yöresel yemek kurslarının ve bu tariflerin gelecek nesillere kalıcı bir miras olarak kalmasını sağlamak adına oluşturulan “Alanya Yöresel Yemek Kitabı” ile ilgili geniş bilgiler aktarıldı. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Alanya Yöresel Mutfağının tüm püf noktalarını da izleyici ile paylaştı.

ALANYA’NIN YÖRESEL LEZZET ŞÖLENİ

Programda, Alanya yöresel düğünlerinde yapılarak misafirlere ikram edilen gülüklü çorba, Alanya’nın geniş meyve çeşitliliğinde yerini her daim koruyan çağladan yapılan çağla cacığı, patlıcana bir başka değer ve lezzet katan yöresel lezzet taratorlu patlıcan ve özellikle kış aylarının olmazsa olmazı öksüz helvası hikâyeleri ile birlikte anlatıldı. Ayrıca Alanya Yöresel lezzetlerinden su böreği, kıvrım tatlısı, alanya göç çöreği, darı bazlaması, yufka ekmek, peksemet yağlaması, menengiçli bazlama, susamlı halka, çiğirdik, s pasta, kırtakı, laba dolması, bumbar dolması, ülübü piyazı da programda yerini buldu. Yine bir Alanya yöresel lezzeti olan fıstıklı limonata ve badem kahvesi yapımı ile çöre, akdarı, kuru patlıcan, dağ çileği, coğrafi işaretli lezzetlerden Alanya avokadosu ve Alanya yenidünyası (Muşmula), Alanya muzu ve limonu, kamkat, yenidünya reçeli, kızılcık reçeli, turunç reçeli ve bir Alanya klasiği olan bisküvili lokum da hikâyeleriyle birlikte izleyicilere sunuldu. Programı Alanya’dan da çok sayıda kişi canlı olarak izleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.

