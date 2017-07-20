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Alanya lezzetleri, Türkiye'nin en önemli yemek dergisinde

Türkiye genelinde yayın yapan ve ünlü şeflerin favori yemeklerinin yayınlandığı Beef&Fish, Temmuz-Ağustos sayısında Alanya’nın yöresel yemeklerine 8 sayfa ayırdı

Alanya lezzetleri, Türkiye'nin en önemli yemek dergisinde

Türkiye genelinde yayın yapan ve ünlü şeflerin favori yemeklerinin yayınlandığı Beef&Fish, Temmuz-Ağustos sayısında Alanya’nın yöresel yemeklerine 8 sayfa ayırdı

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:54
Alanya lezzetleri, Türkiye'nin en önemli yemek dergisinde
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ÖZELLİKLE et ve balık yemeklerinin anlatıldığı Türkiye’nin en popüler yemek dergilerinden Beef&Fish, son sayısında “Yöresel Lezzet Durakları” başlığı altında Alanya Mutfağında öne çıkan yemekleri tanıttı. Alanya’ya geniş yer veren dergi, Papaz Yahnisi, Laba Dolması, Etli Pilav, Külüklü Çorba ve Etki Kuru Bamya yemeğini tarifleriyle birlikte okuyucularına sundu.

Dergide aynı zamanda Alanya Belediyesi’nin “Mutfak Mirası” projesiyle ilgili çalışmalarının anlatıldığı bir de röportaja yer verildi. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gıda Mühendisi Sevda Erdoğmuş, ülkemizde ilk defa Alanya’da hayata geçirilen Mutfak Mirası’nın (Culinary Heritage) başlangıcı, projeyle ilgili çalışmaları, mutfak kültürünün yaşatılması için düzenlenen kursları anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaYemekKültürBeef&FishYöresel
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